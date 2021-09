Lehnin

Zweimal ist in der Nacht zum Sonnabend binnen kurzer Zeit versucht worden, ein Paar zu bestehlen, das auf der A 2 in Richtung Hannover unterwegs war. Gegen 2 Uhr mussten sie Anzeige erstatten. Die Schweizer mit einem Anhänger hatten die Rastplätze Rietzer See und Wendgräben angesteuert, um eine Pause einzulegen.

Im ersten Fall lockte man den Fahrer heraus, unter der Vorgabe, am Gespann wäre ein Schaden entstanden, welcher gezeigt werden wolle. Da dies den beiden Insassen unplausibel erschien, entschieden sie, den Unbekannten stehen zu lassen und setzten die Fahrt erst einmal fort.

Kurzer Moment wird ausgenutzt

Verunsichert durch das Tun stoppten beide auf dem folgenden Parkplatz und wollten sich nun doch versichern, nicht geschädigt zu sein. Selbst diesen kurzen Moment nutzte ein ebenfalls unbekannter Täter, um sofort ins Fahrzeug zu gelangen.

Die Schweizer bekamen das aber mit und störten den Dieb. So ließ er einen Teil der Beute auf der Flucht fallen. Anschließend stieg er in eine dunkle neuwertige Limousine und fuhr davon. Im Ergebnis mussten die Geschädigten den Verlust von Bargeld melden.

Von René Gaffron