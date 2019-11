Brandenburg/H

In einer leerstehenden Wohnung in einem Mietshaus in der Harlungerstraße in Brandenburg ist am Freitagabend ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Ursache war ein Schwelbrand infolge von Renovierungsarbeiten am Fußboden. Nach Polizeiangaben hatten offenbar Funken eines Brenners auf die Holzdielen übergegriffen.

Ein Zeuge alarmierte die Feuerwehr. Die konnte den Brand rechtzeitig löschen. Das Haus ist weiter bewohnbar. Die Kripo hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

