Brandenburg/H

In der Nacht von Montag zu Dienstag brachen Unbekannte in den Geräteschuppen einer Kita in der GutsMuthsstraße ein. Gewaltsam wurde die Tür aufgebrochen und aus dem Schuppen ein Laubsauger und Werkzeug entwendet. Die Beamten sicherten die Spuren, und eine Anzeige wurde aufgenommen. Laut Polizei liegt der entstandene Schaden bei 450 Euro.

Von MAZ