Brandenburg/H

Bei einem Unfall am Dienstag um 15.20 Uhr auf dem Zentrumsring in Brandenburg erlitt eine Frau so schwere Verletzungen, dass Rettungssanitäter sie ins Krankenhaus bringen mussten. Ein Lastwagen war auf Höhe des Wiesenweges in den VW-Tiguan gekracht, in dem die Frau als Beifahrerin saß. Der Tiguan hatte bei Gelb an der dortigen Ampel gestoppt. Weil der 67-jährige Fahrer eines MAN-Sattelzuges auf regennasser Fahrbahn nicht mehr bremsen konnte und ins Schleudern geriet, schob er sich der Lastwagen auf den Tiguan.

Es kam zu einem heftigen Stau, weil die beiden Fahrspuren Richtung Hauptbahnhof zeitweise voll gesperrt werden musste. Auch auf den Ausweichrouten staute sich der Feierabendverkehr. Erst gut anderthalb Stunden nach dem Unfall konnte ein Abschleppwagen die verkeilten Fahrzeuge bergen.

Von MAZonline