Schwerer Unfall am Einkaufszentrum Wust: Autofahrer übersieht zwei Radler und fährt sie um

Brandenburg/H

Ein 55 Jahre alter Autofahrer hat am Montagabend auf der Bundesstraße 1 am Einkaufszentrum Wust einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei wurden zwei Radfahrer (21 und 24 Jahre alt) schwer verletzt. Sanitäter mussten sie in ein Krankenhaus bringen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Unfall ereignete sich demnach gegen 18.20 Uhr an der Einfahrt zum Einkaufszentrum.

„Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 55-jährige Fahrer eines Mitsubishi aus Richtung Brandenburg an der Havel kommend auf der Berliner Straße und wollte nach rechts auf das Gelände des Einkaufszentrums abbiegen“, berichtete Polizeisprecher Simon Harre von der Direktion West in Brandenburg an der Havel. „Hierbei übersah er offenbar zwei Radfahrer, die ihm auf dem Radweg entgegenkamen und erfasste diese“, so Harre weiter.

Rettungskräfte bringen Verletzte ins Krankenhaus

Die beiden Radler seien bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden. „Der PKW war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit“, erklärte der Polizeisprecher.

Für den Autofahrer hat der Unfall womöglich ein Nachspiel. Die Polizei leitete laut Simon Harre ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein, „wegen fahrlässiger Körperverletzung“. Zudem suche man die Unfallursache. Die Summe der bei dem Unfall am Montagabend in Wust entstandenen Sachschäden ist derzeit noch unklar.

Von MAZ