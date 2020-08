Brandenburg/H

Ein 50-Jähriger ist am Donnerstag um 13.50 Uhr am Steuer seines Wagens in der Zanderstraße in Brandenburg vermutlich bewusstlos geworden. Der VW prallte gegen den Bordstein und anschließend gegen einen in gleicher Richtung fahrenden Caddy. Der VW geriet ins Schleudern und kam erst an einer Laterne zum Stehen. Fahrer und Beifahrer im VW wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Die Bundesstraße musste bis 15 Uhr, also über eine Stunde lang gesperrt werden. Die Umleitung erfolgte über die Karl-Marx-Straße.

Anzeige

Der 50-jährige hatte einen Alkoholwert von 0,35 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Wagen des Mannes erlitt Totalschaden. Die Kripo ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung. Der Gesamtschaden liegt nach Polizeiangaben bei rund 15.000 Euro.

Von MAZ