Schwerer Unfall auf der A 2: BMW mit Kindern an Bord verunglückt

Brandenburg/H

Ein Auffahrunfall hat sich am Donnerstagvormittag auf der Autobahn 2 zwischen den Anschlussstellen Wollin und Brandenburg an der Havel ereignet. Ein Citroën-Fahrer krachte mit seinem Wagen auf der linken Fahrspur auf einen vor ihm fahrenden BMW. Dabei wurde die BMW-Fahrerin verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Das teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Der Unfall ereignete sich demnach um 11.04 Uhr in Richtung Berlin. Die Ursache für den Zusammenstoß ist noch unklar. In dem BMW saßen laut Polizei auch ein Beifahrer sowie zwei Kinder. Diese seien unverletzt geblieben, hieß es. „Sie wurden vorsorglich aber auch ins Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht“, berichtete Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin von der Direktion West in Brandenburg an der Havel. Der Citroën-Fahrer sei ebenfalls unversehrt geblieben.

Ursache noch unklar

Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Dazu ermittelt jetzt die Polizei. Der entstandene Sachschaden indessen ist immens. Laut Direktion West beläuft sich die Summe auf rund 20.000 Euro.

Autofahrer mussten am Vormittag in Richtung Berlin Geduld aufbringen. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die betreffende Fahrbahn der A 2 gesperrt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die bei dem Unfall beteiligten Autos waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit. Ein Bergungsunternehmen musste beide Wagen abschleppen.

Von MAZ