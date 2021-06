Schwerer Unfall auf der B 1: BMW-Fahrerin kracht in abbremsenden Opel

Brandenburg/H

Heftig gekracht hat es am Mittwoch auf der B 1 am Abzweig nach Briest. Dort war gegen 16.20 Uhr eine 73-jährige Opelfahrerin unterwegs. Sie drosselte plötzlich ihre Geschwindigkeit, um zwei wartenden Radfahrern das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Das bemerkte die hinter ihr fahrende BWM-Lenkerin zu spät, sie krachte in das Heck der alten Dame. Die 74-Jährige und die aufgefahrene 24-Jährige wurden bei dem Aufprall verletzt, heißt es im Bericht der Polizei. Noch bevor Rettungskräfte sich um die Frauen kümmerten, leiteten die Radfahrer erste Hilfsmaßnahmen ein. Sie riefen auch die Polizei. Die Opel-Fahrerin konnte nach Behandlung vor Ort nach Hause entlassen werden, die BMW-Fahrerin musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro.

Von MAZ