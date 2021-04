Schwerer Unfall bei Ziesar: Minister-BMW kehrt in der Rettungsgasse um

Ziesar

Personenschützer von Sachsen-Anhalts Innenminister Michael Richter (CDU) haben sich bei einem schweren Unfall auf der Autobahn als Ersthelfer betätigt. Was war passiert? Der Konvoi mit dem Spitzenpolitiker war am späten Donnerstag kurz hinter der Landesgrenze bei Ziesar auf zuvor verunglückte Fahrzeuge zugekommen. In Fahrtrichtung Berlin hatte ein Berliner Kleintransporter ein polnisches Pkw-Gespann mit einem geladenen Mercedes gerammt. Richters Personenschützer leisteten den betroffenen Personen erste Hilfe. Insgesamt ist von fünf verletzten Opfern die Rede. „Ein Mann verletzte sich schwer. Alle Personen konnten sich selbst aus den Fahrzeugen befreien“, berichtete Einsatzleiter Andy Laube von der Feuerwehr Ziesar der MAZ.

Ein Kleintransporter war in ein Pkw-Gespann mit einem geladenen Mercedes gerast. Quelle: Julian Stähle

Nach dem Eintreffen der Feuerwehren und des Rettungsdienstes fuhren die beiden BMW-Limousinen mit Blaulicht entgegengesetzt der Fahrtrichtung durch die Rettungsgasse zurück und verließen die Einsatzstelle. „Ich hätte mir gewünscht, dass der Minister gewartet hätte, um Solidarität zu zeigen und um sich den ehrenamtlichen Feuerwehreinsatz anzuschauen“, so Einsatzleiter Laube. Die Rettungskräfte hatten bei fünf verletzten Personen alle Hände voll zu tun. Aus Berlin musste ein nachtflugtauglicher Hubschrauber angefordert werden. Notärzte kamen aus Brandenburg und Lehnin. Rettungswagen aus Ziesar, Dahlen und Drewitz.

Die Unfallstelle auf der A 2 bei Ziesar. Quelle: Julian Stähle

Das Trümmerfeld erstreckte sich über mehr als 100 Meter. Als Unfallursache ist Übermüdung oder Unaufmerksamkeit nicht ausgeschlossen. Hinter der Unfallstelle kam es zum Stau. Autofahrer mussten fast zwei Stunden ausharren, bis wenigstens ein Fahrstreifen geräumt werden konnte. So lange wollte der Minister nicht warten. Die Rettungsgasse wurde nach Aussage von Einsatzleiter Laube in diesem Fall vorbildlich gebildet – wovon sich Innenminister Richter bei der Umkehr persönlich überzeugen konnte. Zum Glück war den beiden Dienstwagen kein nachalarmiertes Einsatzfahrzeug entgegengekommen.

Von Julian Stähle und Frank Bürstenbinder