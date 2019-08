Brandenburg/H

Ein 78 Jahre alter Brandenburger ist am Montag um 17.25 Uhr in der Magdeburger Landstraße über eine rote Ampel gefahren. Sein Wagen kollidierte daraufhin in Höhe der Friedrich-Franz-Straße mit einer Straßenbahn. Die Tram schleifte den Wagen mehrere Meter mit. Dabei erlitt die 80 Jahre alte Beifahrerin schwer Verletzungen am Arm. Rettungssanitäter brachten die Frau ins Krankenhaus. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Von MAZonline