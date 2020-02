Schwerer Unfall in der Steinstraße: zwei Verletzte

Brandenburg/H

Zwei Männer wurden am Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Steinstraße in Brandenburg/Havel leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Brandenburger Polizei war ein 23 Jahre alter Mann mit seinem Beifahrer gegen 8.50 Uhr in der Steinstraße in Richtung Jacobstraße unterwegs.

Offenbar weil er auf dieser Tempo-20-Straße deutlich zu schnell auf regennasser Fahrbahn unterwegs war, verlor er die Kontrolle über seinen Mercedes älteren Jahrgangs.

Großeinsatz in der Steinstraße am Sonntagmorgen. Auf spektakuläre Weise rammt ein Mercedes rammte einen VW, der am Straßenrand parkt.

Das Auto kam rechts von der Straße ab und prallte gegen einen schwarzen Volkswagen.

Der unbesetzte VW wurde durch den Aufprall gegen einen Metallpapierkorb und eine Sitzbank geschleudert und in Höhe eines Schaufensters gegen eine Hauswand geschoben.

Der Unfallverursacher und sein Beifahrer schleuderten mit dem Mercedes auf die andere Straßenseite in Richtung Döner-Imbiss.

Mercedes prallt gegen Laterne

Ehe der Wagen zum Stehen kam, prallte der Mercedes gegen eine Straßenlaterne.

Ehe die beiden Fahrzeuginsassen zur Behandlung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurden, konnten die Polizeibeamten den jungen Fahrer befragen. Hinweise darauf, dass das Auto einen Defekt hatte, gibt es nach Auskunft des Dienstgruppenleiter Marco Lange nicht.

„Wir können froh sein, dass zur fraglichen Zeit so ruhig war, niemand auf den Bürgersteigen oder der Fahrbahn unterwegs war und von einem der schleudernden Autos erfasst wurde“, sagt der Polizeibeamte.

Steinstraße gesperrt

Außer der Polizei waren die Feuerwehr und Rettungskräfte im Einsatz. Wegen der Verschmutzungen und Unfallspuren auf der Fahrbahn musste die Steinstraße für längere Zeit gesperrt werden.

Die Sperrung ist inzwischen aufgehoben.

Von Jürgen Lauterbach