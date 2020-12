Schwerer Unfall in der Woltersdorfer Straße

Brandenburg/H

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in der Woltersdorfer Straße in Brandenburg an der Havel ein schwerer Unfall. Die Polizei vermutet folgendes Geschehen: Ein Lkw-Fahrer wollte einem Hindernis auf der Fahrbahn ausweichen, kam dabei auf die Gegenspur und stieß mit einem Mopedfahrer zusammen, der dort unterwegs war. Bei dem Unfall wurde der 39-Jährige Krad-Fahrer schwer verletzt und von Rettungskräften umgehend zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizeisprecherin Juliane Mutschischk beläuft sich der entstandene Schaden auf mehrere hundert Euro.

Von MAZ