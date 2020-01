Brandenburg/H

Mehrere Menschen wurden teils schwer verletzt am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Hohenstücken. Der 51 Jahre alte Fahrer eines VW Polo war gegen 18.15 Uhr aus Richtung Rosa-Luxemburg-Allee kommend in die Warschauer Straße eingebogen.

Plötzlich querten laut Polizei drei Fußgänger die Straße, sie kamen von der Tankstelle. Nach eigenen Angaben sah der Polo-Fahrer die Fußgänger wegen ihrer dunklen Bekleidung nicht. Er fuhr sie daher um.

Junge Frau erleidet Schock

Ein 54-jähriger Passant und seine zwei Jahre jüngere Begleiterin wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Eine weitere unter Schock stehende Frau, 28 Jahre alt, schien äußerlich unverletzt. Doch sie musste später ebenfalls im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Das Unfallauto war nach dem Zusammenstoß so schwer beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Es wurde von einem Abschleppunternehmen mitgenommen.

Sachschaden 2000 Euro

Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 2000 Euro. Die Polizei hat einen Verkehrsunfall aufgenommen und die Ermittlungen an die Kriminalpolizei übergeben.

Von MAZ