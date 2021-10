Brandenburg an der Havel - Sechstägiger Warnstreik bei Asklepios in Brandenburg an der Havel hat begonnen

Der sechstägige Erzwingungsstreik im Asklepios-Fachklinikum Brandenburg an der Havel hat an diesem Donnerstag begonnen. Eine Einigung ist nicht in Sicht. Eine Hürde scheint im Moment unüberwindbar.