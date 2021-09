Seeblick mit Schulden: Butzower Gaststätte wird zwangsversteigert

Butzow

Kaputte Fenster im Erdgeschoss sind vernagelt, von der Fassade blättert die Farbe ab. Rund ums Haus steht das Unkraut kniehoch. Butzow könnte schöner sein. Zumindest wo früher das erste Haus am Platz Einheimische und Durchreisende mit Speisen und Getränke bewirtete. Beim Schandfleck muss es nicht bleiben. Das Amt Beetzsee hat die ehemalige Gaststätte „Zum Beetzsee“ zur Zwangsversteigerung gebracht. Am 22. September soll im Amtsgericht Potsdam für mindestens 22 000 Euro dreimal der Hammer fallen.

Mit Schulden belastet

„Es soll Nachfragen geben. Ich kann deshalb auch im Interesse der Gemeinde Beetzseeheide nur hoffen, dass sich ein seriöser Käufer findet“, sagte Amtsdirektor Guido Müller der MAZ. Die Verwaltung hat sich zu dem nicht alltäglichen Prozedere der Zwangsversteigerung entschlossen, weil die Immobilie noch immer bei der öffentlichen Hand in der Kreide steht. Zu den Schulden gehören über viele Jahre nicht gezahlte Grundsteuern sowie bis heute ausstehende Anschlussbeiträge für Wasser- und Abwasser in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine 1929 von Butzow nach Berlin gelaufene Ansichtskarte mit der Gastwirtschaft von Wilhelm Tille. Quelle: Sammlung Frank Bürstenbinder

Über die einzelnen Forderungen können man noch reden. Wichtiger sei eine Zukunft für die zu einem Schandfleck verkommenen Immobilie, so Müller. Letzter Besitzer ist ein Immobilienmakler aus Hannover, der jedoch kein Interesse an dem Objekt zeigt. Zuvor hatte es schon mehrere erfolglose Zwangsversteigerungen gegeben.

Lange Geschichte in Butzow

Die Geschichte des Hauses reicht bis um 1900 zurück. Damals baute Familie Marß die Gaststätte „Zur schönen Aussicht”. Nachfolger Wilhelm Tille errichtete Saal, Kegelbahn und Dampfersteg. Den „schönsten Aufenthalt für Vereine und Familien am Beetzsee und den Havelbergen” versprach der Wirt einst seinen Gästen. 1947 folgten Willi und Helene Schmidt. Mit ihnen begann die Ära der Betriebs- und Vereinsfeiern. In den 70er-Jahren entstanden hinter dem Gasthaus Bungalows für Urlauber. 1976 pachtete die Familie Pohl die Gaststätte und benannte sie um in „Zum Beetzsee”. Im Juni 1991 kaufte der Stendaler Gastwirt Hans-Jürgen Meier die Ausspanne, die er bis 2003 betrieb.

Von Frank Bürstenbinder