Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) hat die rechtsextremistische Vereinigung „ Nordadler“ verboten. „Seit den Morgenstunden laufen in vier Bundesländern polizeiliche Maßnahmen“, teilte der Sprecher des Ministeriums, Steve Alter, am Dienstagmorgen auf Twitter mit. Die Gruppierung agiere vorwiegend im Netz. „ Rechtsextremismus und Antisemitismus haben auch im Internet keinen Platz.“ Die Razzien bei wichtigen Vereinsmitgliedern liefen laut Ministerium in Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Brandenburg und Niedersachsen.

Die Gruppierung verfolgt nach Einschätzung des Bundesinnenministeriums eine nationalsozialistische Ideologie und firmiert auch unter den Bezeichnungen „Völkische Revolution“, „Völkische Jugend“, „Völkische Gemeinschaft“ und „Völkische Renaissance“.

Razzia in Brandenburg/Havel und Elbe-Elster

Die Rechtsextremisten bekennen sich demnach zu Adolf Hitler und anderen wichtigen Vertretern des Nazi-Regimes und nutzen Symbole und Sprache des Nazi-Regimes. Dazu plane „ Nordadler“ ein nationalsozialistisches Siedlungsprojekt mit Gleichgesinnten im ländlichen Raum. Die Gruppe wird als ausgeprägt antisemitisch beschrieben. Der Anführer habe in einer öffentlichen Gruppe des Messenger-Dienstes Telegram Sympathien geäußert für den Anschlag auf die Synagoge in Halle, so das Ministerium.

In Brandenburg ging die Polizei an drei Orten gegen die Gruppierung vor. Der Sprecher des Polizeipräsidiums, Torsten Herbst, nannte Doberlug-Kirchhain und Schlieben im Landkreis Elbe-Elster sowie die Stadt Brandenburg an der Havel, wo drei Objekte durchsucht worden seien. Im Zentrum der Durchsuchungen stehe ein 18-Jähriger.

Stahlhelme und NS-Literatur

Laut Herbst wurden drei Stahlhelme, NS-Literatur, ein Laptop, Speichermedien und Mobiltelefone beschlagnahmt. Ihm zufolge kamen 10 Beamte der Bereitschaftspolizei und 20 Staatsschützer zum Einsatz. Die Aktion sei um um 6.00 Uhr abgeschlossen gewesen. Der Sprecher des brandenburgischen Innenministeriums, Martin Burmeister, bestätigte die Angaben.

Der Anführer der Gruppe, über die bislang nicht viel bekannt ist, soll ein Mann aus Niedersachsen sein. Bereits 2018 war die Bundesanwaltschaft gegen Wladislav S. vorgegangen, weil er und seine Gruppe über Anschläge nachgedacht haben sollen.Die Gruppe hatte schon damals auf Facebook von dem Projekt einer völkischen Siedlungsgemeinschaft verfolgt und sich dazu eine Immobilie in Bad Sachsa im Harz ausgesucht.

Auch in Mackenrode ( Thüringen) trieb Nordadler nach Erkenntnissen des Verfassungsschutz ein Siedlungsprojekt voran.

Mitgliederzahl im mittleren zweistelligen Bereich

Wie groß die Gruppe ist, ist nicht ganz klar. Die Sicherheitsbehörden sprechen von einer Anhängerschaft im „mittleren zweistelligen Bereich“, die jedoch ständigen Schwankungen unterliege. Das hatte das Innenministerium im Januar auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Constantin von Notz (Grüne) mitgeteilt.

Bei der Gruppe „ Nordadler“ handele es sich um eine mutmaßlich rechtsterroristische Gruppierung, die aus diesem Grund einer intensiven Beobachtung durch die Sicherheitsbehörden unterliegt, hieß es damals. Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen vier Personen wegen des Verdachts der Bildung einer terroristischen Vereinigung.

