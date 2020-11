Seelsorger Johannes Wolf aus Brandenburg/Havel hilft Menschen nun auch per Video-Chat

Brandenburg/H

Ich habe mir nie wirklich ernsthaft darüber Gedanken, was man eigentlich so als Pfarrer im Berufsleben treibt. Ich hatte in der Vergangenheit jedoch auch nie direkten Kontakt zu Pfarrern, Pastoren oder – wie Johannes Wolf – Vikaren, also angehenden Pfarrern.

Im Gespräch klärt er mich auf: „Mindestens einmal im Monat halte ich eine Predigt in der Gotthardtkirche. Einen großen Teil macht die Arbeit mit verschiedenen Kirchengruppen aus, sowie Andachten halten oder vorbereiten.”

In den umliegenden Dörfern, wo gerade kein Pfarrer verfügbar ist, predigt Johannes dann auch häufiger in den Kirchen. Der Rest seiner Zeit besteht darin, den Pfarrerinnen und Pfarrern hier zur Seite zu stehen und sie bei ihrer Arbeit zu unterstützen, auch in der Seelsorge.

Wo der Seelsorger helfen kann

Wie Johannes bereits erwähnte, ist die Seelsorge, also anderen Menschen Halt zu geben, seine Leidenschaft. „Deshalb geht die Seelsorge in Notfällen auch über meine eigentliche berufliche Tätigkeit hinaus.“ Was man sich unter „Seelsorge in Notfallsituationen” (so der offizielle Begriff) vorstellen muss, möchte ich von ihm wissen. „Oft werde ich gerufen, wenn es um Fälle mit suizidalem Hintergrund geht, oder wenn ein Mensch einen Angehörigen verloren hat und natürlich auch nach Unfällen.”

Aber nicht nur dann: Auch wenn Menschen in Krisen stecken oder einfach nur seelische Unterstützung benötigen, ist Johannes für sie da. „Meine Nummer ist nicht nur für Mitglieder der Kirche erreichbar, ich mache da natürlich keinen Unterschied.“

Jetzt, in der Corona Zeit, fragen mehr Menschen als sonst nach seiner Hilfe. „Viele Menschen macht es geradezu fertig, dass es überall Einschränkungen gibt. Sie leiden darunter, nur noch eine andere Person treffen zu können – nicht die beiden besten Freundinnen, sondern halt nur eine. Sonst waren diese Treffen schon zur Gewohnheit geworden und auf einmal ist das nicht mehr da. Damit kommen viele Menschen nicht zurecht.”

Die positiven Seiten der Krise

Johannes erklärt dann häufig die positiven Seiten: „Dass man noch Freunde treffen kann und dass man noch raus darf. Es geht ja nur um Kleinigkeiten, so wie unser OB Herr Scheller sagt: Maske tragen, Abstand halten, auf andere Acht geben.”

Und gerade das „Acht geben” ist etwas, was Johannes als das ansieht, was in der Kirche „Frohe Botschaft” genannt wird: „In diesen schwierigen Zeiten tut es gut, für andere da zu sein und die Gewissheit zu haben, dass andere auf einen selbst Acht geben. So können wir uns allen gegenseitigen Halt geben, und das ist doch schön.”

Die Latenzen berücksichtigen

Neu ist, dass er seine seelsorgerische Tätigkeit seit Corona nun oft auch digital, also per Videochat durchführt. „Das kann in manchen Fällen sogar besser sein als telefonisch oder im direkten Kontakt”, sagt Johannes.

Durch die Latenzen, also die zeitverzögerten Verbindungen, wird es viel wichtiger und entscheidender, Zuzuhören und dann erst selbst zu sprechen. „Da muss der Johannes an diesem Ende der Leitung bis zum Schluss zuhören und in Ruhe darüber nachdenken, was die Person am anderen Ende der Leitung sagt, bevor auch seiner Antwort zugehört wird.”

Das sei, sagt der 29-Jährige, ein wirklicher Vorteil, weil niemand einem ins Wort fällt. Johannes, das fällt im Gespräch sehr auf, hat die Fähigkeit, wirklich in allem etwas Positives zu sehen. Für seinen Job ist das sicher nicht das Schlechteste.

Von Stephan Boden