Seelsorger und Spitzel: zwischen Stasi, Staat und Kirche

Es lässt sich nicht in wenigen Zeilen unterbringen, was Leben und Arbeit des früheren Brandenburger Gefängnispfarrers Eckart Giebeler ausmachten. Marianne Subklew-Jeutner hat ein ganzes Buch dafür gebraucht. Am Montagabend las sie im Sommerrefektorium des Doms in Brandenburg an der Havel daraus vor. Sie regte eine Diskussion an, die lange über das offizielle Ende der Veranstaltung andauerte. Der Förderkreis des Brandenburger Doms hatte dazu eingeladen.

Vortrag zu Eckart Giebeler im Sommerrefektorium des Doms: Maria Hooke, Marianne Subklew-Jeutner, Cornelia Radeke-Engst, Johannes Drews und Eckart Hübener (von links). Quelle: Heike Schulze

Pfarrer Giebeler, der Zeit seines Lebens nicht in kirchlichem Dienst stand, sondern als Angestellter des Ministeriums des Innern der DDR und parallel dazu 30 Jahre als inoffizieller Mitarbeiter IM „Roland“ arbeitete, war über Jahre der einzige hauptamtliche Gefängnisseelsorger in der DDR. Seine IM-Tätigkeit endete mit der friedlichen Revolution 1989 und der damit einher gehenden Auflösung des Ministeriums für Staatsicherheit der DDR.

Er selbst veröffentlichte 1992 seine Autobiografie: „Ein Mann bricht sein Schweigen“. Er stellt sich darin selbst als einen Mann dar, der unter großen persönlichen Opfern für die ihm anvertrauten Strafgefangenen viel getan hat – seelsorgerliche Arbeit für Tausende Häftlinge, Gottesdienste, die er in den Strafvollzugseinrichtungen weit über das heutige Land Brandenburg hinaus organisiert hatte und kleine Dienste, mit denen er Gefangenen das Leben etwas erleichtern konnte.

Sein Sohn Thomas Giebeler ist im Besitz von mehr als 300 Briefen dankbarer Strafgefangener, für die sein Vater immer wieder ein Lichtblick im trostlosen Gefängnisalltag war. Das schrieb er Subklew-Jeutner, die aus dieser Mail den 90 Gästen zitierte.

Die Autorin Marie Anne Subklew-Jeutner mit einer Aktenkopie. Quelle: Heike Schulze

Über die andere Seite seiner Arbeit schreibt Giebeler nicht. Sein tausendfacher Bruch des Beichtgeheimnisses und damit des höchsten Gutes der Kirche – des Vertrauens – ist nicht verzeihlich. Subklew-Jeutner arbeitete in ihrer Studie diese Seite seines Lebens detailliert und gründlich auf.

Im Podium sitzen neben Maria Nooke, Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur und Subklew-Jeutner, die Pfarrerin Cornelia Radeke-Engst und die Zeitzeugen Eckart Hübener und der Pfarrer Johannes Drews.

Eckart Hübener hatte als Strafgefangener den Seelsorger Giebeler in einer wenig vertrauenerweckenden Situation erlebt und bezeichnete dessen Gottesdienste als „soone Karikatur“ und „Markt für die Gefangenen“. Johannes Drews ist katholischer Gefängnisseelsorger in Brandenburg an der Havel und hatte Eckart Giebeler als Kollegen und Nachbarn im Pfarrkonvent kennengelernt.

Vortrag zu Eckart Giebeler, Brandenburgs früheren Gefängnisseelsorger, zwischen Kirche, Staat und Stasi, im Sommerrefektorium des Doms. Quelle: Heike Schulze

Aus dem Publikum kommen sehr emotionale Diskussionsbeiträge. Werner Kubina, lange Jahre Leiter des Wichernhauses in Brandenburg an der Havel, erzählt, dass Giebeler beim monatlichen Pfarrkonvent in seinen Räumen immer das Geschirr in die Küche räumte und sie sich dann in netter Atmosphäre gut unterhalten hätten.

Später fand er diese Gespräche und seine Antworten auf Fragen in seiner Stasiakte wieder, hat nur noch Verachtung für ihn übrig und muss sich noch immer beruhigen, wenn er nur an ihn denkt. „Perfide“ findet es eine Lehrerin des Domgymnasiums, dass man Giebeler Tonbandgeräte samt Bändern zur Verfügung stellte, die angeblich zum Einspielen von Orgelmusik bei Gottesdiensten dienen sollten.

Eine ältere Dame aus dem Publikum erinnert sich: „Ich versteh das nicht. Wir waren Nachbarn, seine Frau und er waren immer freundlich. Und sie haben sogar ein Kind adoptiert.“

Generalsuperintendentin kritisiert Versagen der Kirche

Ein anderer sprach auch von der jahrelangen und sehr einsamen Arbeit Giebelers, einem immer Alleingelassenen. Diesen Gedanken greift auch Heilgard Asmus, Generalsuperintendentin für den Sprengel Potsdam der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, auf und beantwortet die Frage, ob die Kirche in diesem Fall versagt hätte, eindeutig mit ja.

Vortrag zu Eckart Giebeler: unter den Gästen sind Gefängnisseelsorger Johannes Drews (rechts) und Eckart Hübener. Quelle: Heike Schulze

In der Schlussrunde kommen noch einmal Fragen zur immer wieder notwendigen und gründlichen Aufarbeitung von Themen der jüngeren deutschen Geschichte, Schuld und Vergebung zur Sprache. Radeke-Engst hat mit diesem Thema noch nicht abgeschlossen.

Schweigegebot kann auch schwere Last bedeuten

Drews spricht sich für intensive persönliche Kontakte aus und gibt zu bedenken, dass das Schweigegebot der Seelsorger nicht nur Vorteil, sondern auch schwere Last sein kann. Zeitzeuge Hübener ist zum Verzeihen durchaus bereit, aber erst nach einem klaren Bekenntnis von Schuld.

„Die Geschichte von Eckart Giebeler ist in ihren individuellen Dimensionen die Geschichte einer persönlichen Tragik. Aber sie ist auch eine Geschichte von Schuld und Verrat, ungeklärtem kirchlichen Leitungsverhalten und letztlich einer Suche nach Zugehörigkeit.“, fasst Subklew-Jeutner unübertroffen klar das Leben und Wirken Giebelers zusammen.

Das Buch: Marianne Subklew-Jeutner: Schattenspiel. Pfarrer Eckart Giebeler zwischen Kirche, Staat und Stasi. Metropol, 456 Seiten, 24 Euro.

Von Heike Schulze