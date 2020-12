Segen der Sternsinger kommt 2020 mit der Post

Brandenburg/H

Die in ganz Deutschland geltenden neuen Corona-Regeln machen auch den Brandenburger Sternsingern einen Strich durch die Rechnung. Jeder kennt sie, die kleinen Gruppen verkleideter Könige, die in der ersten Januarwoche durch die Stadt und die Region ziehen, den Segen für die Wohnungen und Häuser spenden, zusammen mit den Menschen beten und singen und dabei für einen guten Zweck sammeln.

Doch angesichts des Lockdowns steht es auch für Pfarrer Matthias Patzelt außer Frage: In der jetzigen Situation müssen er und seine Gemeinde mit Blick auf die Sicherheit aller Beteiligten auf einen Besuch der Sternsinger an der Haustür verzichten.

Anzeige

Segen im Brief

Mit einem Brief hat sich das katholische Pfarramt an all jene gewandt, die sonst Jahr für Jahr von einer der Sternsingergruppen besucht worden war. Auch die Redaktion der MAZ hatte die Sternsinger alljährlich zu Gast.

In dem Brief aus dem Pfarramt findet sich der gesegneten Segensaufkleber, ein Segensspruch und eine Erklärung für die diesjährige Spendenaktion. In diesem Jahr geht es um Hilfe für Kinder von Arbeitsmigranten, die ihre Eltern vermissen. Dieses Gefühl ̈begleitet beispielsweise viele Kinder in der Ukraine jeden Tag – manchmal monatelang.

Kein Besuch der Kinder

Ihre Eltern müssen zum arbeiten ins Ausland gehen, weil sie in der Ukraine keine Arbeit finden. Etwa zwei Millionen Kinder sind in der Ukraine davon betroffen. Im Caritas-Zentrum finden sie Trost und Halt – auch dank der Unterstützung der Sternsinger. Allein nach Weihnachten 2019 verbreiteten die 40 Sternsinger in 13 Gruppen der katholischen Kirchengemeinde „Heilige Dreifaltigkeit“ in der Havelstadt ihre Ideen und ihren Segen.

Nach ihren besuchen brachten sie einen Aufkleber mit den Kreidezeichen „20*C+M+B+20“ über dem Türrahmen an. Die Zeichen stehen für die lateinische Botschaft „Christus mansionem benedicat“, was übersetzt „Christus segne dieses Haus“ bedeutet.

Größte Solidaritätsaktion

Das Dreikönigssingen ist die größte weltweite Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Allein im Vorjahr wurden über 20 000 Euro für den guten Zweck gesammelt. Wer die Sternsinger auch in diesem Jahr unterstützen will, kann das tun, in dem er ans Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ unter der IBAN DE95 3706 0193 0000 0010 31 spendet oder das Geld direkt bei der Kirche mit dem Verwendungszweck „Sternsinger“ abgibt.

Von Benno Rougk