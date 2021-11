Sehtest per Webcam: Digitaler Optiker eröffnet in der Steinstraße

Brandenburg an der Havel

Die Tablets fehlen noch, doch Bianca Güttge und Tala Mer Yousif bauen Regale auf, starten das WLAN und testen schon die Technik. „Wir eröffnen in der Stadt eine Filiale des ersten voll digitalisierten Augenoptikers Brillen.de“, sagt Güttge.

Sehtest mit Webcam

In der Steinstraße 11 können Kunden ihre Termine in der Filiale per QR-Code buchen, ihren Brillentyp nach einem Gesichtscan per App bestimmen lassen und den Sehtest mit dem Augenoptiker per Webcam absolvieren.

Bianca Güttge schaut in das Autorefraktometer. Quelle: André Großmann

Während die zwei Mitarbeiterinnen hämmern und bohren, blicken Brandenburger im Minutentakt durch das Schaufenster. Der Standort ist bekannt, weil hier von 1994 bis 2020 eine Filiale des Familienunternehmens „Foto Erhardt“ war.

Tablets erwartet

„Hier schaut immer jemand hinein. Noch haben wir die Tür zu, um einen Ansturm zu vermeiden. Nächste Woche Dienstag öffnen wir für Gäste und hoffen, dass bis dahin die mobilen Geräte mit der App ankommen“, sagt Bianca Güttge der MAZ.

So sieht die Eingangstür der neuen Optiker-Filiale aus. Quelle: André Großmann

Dann zeigt sie, wie ein digitaler Sehtest funktioniert. Dafür setzt sich die Brandenburgerin zunächst an ein Autorefraktometer. Das ist eine computergesteuerte Maschine, die Brechungsfehler und Informationen zur Verschreibung von Brillen erfasst und Daten sammelt.

Anschließend verbindet sich Güttge per Webcam mit einem Augenoptikermeister, der den Fernbereich des Auges misst. Er sieht die Daten des Geräts im WLAN-Netzwerk und trifft so eine erste Empfehlung für den Brillentyp.

Augenoptiker nicht zu ersetzen

Doch nur aufs Digitale zu setzen, funktioniert trotz der Marketingsprüche des Unternehmens nicht. „Die Sehkraft des Auges beim Lesen müssen wir uns direkt beim Kunden vor Ort ansehen. Sie lässt sich sonst nicht genau bestimmen. Die Augenoptiker können also nicht ersetzt werden, weil wir die Brillen auch anpassen müssen“, sagt Bianca Güttge.

Auch wenn die Technik und das WLAN mal ausfallen, muss das Team in der neuen Filiale die Kunden auf klassische Weise beraten. Der Brandenburger Brillen.de-Store gehört zum Unternehmen Supervista AG. Allein im Jahr 2020 eröffnete der selbsternannte digitale Augenoptiker deutschlandweit mehr als 60 Filialen, bis Ende 2022 soll das Netz auf insgesamt 200 Niederlassungen anwachsen.

Erneute Prüfung empfohlen

Am Schaufenster wirbt das Unternehmen mit dem Spruch „Erlebe die optimale Glasempfehlung durch unsere künstliche Intelligenz“ und mit der neuen, kontaktlosen Technologie. Brillen.de hat laut Bianca Güttge gezielt nach Plätzen gesucht, an denen es noch keine Filialen gab und sich deshalb für den Standort in der Havelstadt entschieden.

Die Brandenburgerin ist überzeugt, dass die Zukunft der Augenoptik digital ist. Sie will gezielt junge Kunden ansprechen, die häufiger am Handy oder Laptop auf den Bildschirm schauen. Um die Augen zu entspannen, empfiehlt sie einen Blaulichtfilter. Er soll dafür sorgen, Nutzer durch das blaue Licht auf dem Display nicht künstlich wach bleiben. Bianca Güttge empfiehlt Kunden, die noch keine Brille haben, öfter zu blinzeln, um ein Austrocknen der Augen zu verhindern.

Ines Vollmer studiert Augenoptik. Sie sagt, dass viele Geräte fehlerbehaftet sind. „Das kann man nur mit mehreren Messungen ausbügeln. Der Kunde hat oft ein ganz anderes subjektives Empfinden. Deshalb ist es wichtig, genau hinzusehen und bei der Brillenanpassung alles nochmal manuell zu prüfen“, sagt sie.

Dienstag, den 9. November eröffnet der Brillen.de-Store ab 9 Uhr in der Steinstraße 11.

Von André Großmann