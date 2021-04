Brandenburg/H

Seit Samstag muss auch in Brandenburg an der Havel in Bussen und Bahnen FFP2-Maske getragen werden. Mit einem Info-Post in den sozialen Medien erinnern die Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel (VBBr) ihre Fahrgäste am Montag an die neue Maskenpflicht.

Bisher hieß es in der Anweisung „medizinische Masken“, darunter fielen auch OP-Masken. Die Bundesländer haben die Maskenpflicht unterschiedlich geregelt, in Berlin gilt schon seit Ende März die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Aber wieso gilt die neue Maskenpflicht jetzt auch in Brandenburg an der Havel?

Grund ist das Bundesinfektionsschutzgesetz

Grund hierfür ist das Bundesinfektionsschutzgesetz, das seit Sonnabend gilt. Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske im öffentlichen Nahverkehr gilt ab einer Inzidenz von 100 und wird erst rückgängig gemacht, wenn die Inzidenz fünf Tage in Folge darunter liegt. Gerade liegt die Inzidenz für Brandenburg an der Havel bei 117,8 (Stand: 27. April 2021). „Sobald sich an der Maskenpflicht etwas ändert werden wir unsere Fahrgäste informieren. Aber ab jetzt gilt erstmal die FFP2-Maskenpflicht“, sagte ein Sprecher der VBBr am Dienstag.

Von Lena Köpsell