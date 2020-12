Brandenburg/H

Eckhard Krüger hat gesoffen, bis er „auf allen Vieren gekrochen“ ist, wie er sagt. Ein bis zwei Flaschen Weinbrand, dazu mehrere Flaschen Bier, jeden Tag, jahrelang. Am Ende hat er kaum noch etwas gegessen, lag über Wochen allein in seiner Wohnung und trank. Dreimal hat er in den 30 Jahren seiner Alkoholsucht versucht, mit dem Trinken aufzuhören. Jedes Mal ist er nach ein paar Monaten rückfällig geworden.

Zu seinem vierten Entzug lieferte sich der damals 53-Jährige selbst in die Klinik ein, mit einem Blutalkoholwert von 4,6 Promille. „Ich habe gemerkt, dass ich beim nächsten Schluck drauf gegangen wäre“, sagt Krüger. Das war 2002. Seitdem hat der Rentner aus Brandenburg an der Havel keinen Schluck Alkohol mehr getrunken. Heute ist er 71 Jahre alt und seit 18 Jahren trocken. Dass er den Kampf gegen seine Sucht gewonnen hat, verdankt Krüger – da ist er sich sicher – vor allem den wöchentlichen Gesprächsrunden in seiner Selbsthilfegruppe.

Anzeige

Keine Treffen mehr seit März

Normalerweise trifft sich die Gruppe für Alkohol- und andere Suchtkranke immer montags in einem Altersheim in Brandenburg an der Havel. Sie sprechen über ihren Alltag, ihre Probleme und was sie die Woche über erlebt haben. Aktuell sind sie zu siebt, eine Frau und sechs Männer. Alle sind trockene Alkoholiker – trocken, nicht ehemalig – das ist Krüger wichtig. „Wer einmal alkoholabhängig war, bleibt es sein Leben lang“, sagt er.

Die Gruppe, erklärt Krüger, gebe ihm Halt und die Möglichkeit, Kontakt zu Menschen zu haben, die sein Schicksal teilen. Doch ihr letztes Treffen ist lange her. Seit März liegt die Arbeit der Selbsthilfegruppe wegen der Corona-Pandemie auf Eis. Die Kontaktbeschränkungen und die Angst vor Ansteckung machen persönliche Treffen zur Zeit unmöglich. Mit drastischen Folgen für Menschen, die auf den Austausch angewiesen sind.

Unterstützung von der Caritas

59 Selbsthilfegruppen gibt es aktuell in Brandenburg an der Havel. Die Vielfalt der Themenkreise ist groß: Es gibt Gruppen für Rollstuhlfahrer, für Messies, für Menschen mit Parkinson, Rheuma, Krebs oder Multipler Sklerose. Andere Gruppen richten sich an Angehörige von Betroffenen, etwa Eltern von Kindern mit Behinderungen oder Trauergruppen. Annett Kießig ist Ansprechpartnerin bei der Caritas in Brandenburg an der Havel für die Arbeit von Selbsthilfegruppen. Die Caritas unterstützt die Gruppen bei der Organisation oder der Suche nach Räumlichkeiten, vermittelt Kontakte und begleitet gruppendynamische Prozesse.

Sozialpädagogin Annett Kießig kümmert sich für die Caritas um die Selbsthilfegruppen in der Stadt. Quelle: Christine Lummert

„Für viele Mitglieder sind die Gruppentreffen sehr wichtig und manchmal die einzigen sozialen, persönlichen Kontakte“, sagt Kießig. Die vergangenen Monate hätten viele Gruppen vor große Herausforderungen gestellt. Videokonferenzen oder Treffen am Telefon könnten die so wichtigen persönlichen Kontakte kaum ersetzen. „Rückmeldungen zeigen, dass in dieser Zeit, wo Gruppen sich weniger, kaum oder gar nicht treffen, die psychischen Beschwerden zunehmen.“

Angst, dass die Gruppe auseinanderbricht

Marina Schulze* ist die Gruppensprecherin der Selbsthilfegruppe für Menschen mit psychischen Erkrankungen. In der Gruppe haben sich Menschen mit Depressionen, Borderline oder bipolaren Störungen zusammengefunden. Sie selbst ist seit 25 Jahren wegen Psychosen und Depressionen in Behandlung. Seit einem Jahr besucht sie regelmäßig die Treffen. Der Austausch und das gegenseitige Verständnis unter den Leidensgenossen sei enorm wichtig für sie, sagt sie. Mit Außenstehenden offen über ihre Probleme zu sprechen, sei kaum möglich. Psychische Erkrankungen wären nach wie vor stigmatisiert und tabuisiert. Bei den Gruppentreffen sei das anders: „Wir sitzen alle im selben Boot.“

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie für Menschen mit psychischen Erkrankungen hält sie für fatal. Ängste und Panikattacken würden zunehmen, zum einen durch die reale Gefahr einer Infektion, zum anderen durch das gesellschaftliche Klima, die Unsicherheit und die eingeschränkten Möglichkeiten. Das beobachtete sie auch an ihrer Selbsthilfegruppe: Viele Mitglieder würden sich immer mehr zurückziehen, einige seien wieder in klinischer Behandlung. Zu einem der letzten Treffen im Herbst kamen nur noch vier statt der eigentlichen acht Teilnehmer. „Ich habe große Angst, dass die Gruppe auseinanderbricht.“

„Das einzige Mittel, das hilft.

Derzeit versucht sie, so gut es geht, die Kontakte mit Einzelgesprächen und Telefonaten aufrecht zu halten. Auch für ihre Selbsthilfegruppe seien digitale Treffen kein Ersatz: „Der persönliche Austausch ist für die meisten nicht ersetzbar“, sagt Schulze. Sie hofft, dass bald eine Impfung gegen das Coronavirus verfügbar sein werde und sie sich dann bald wieder treffen können. Immerhin sei das Thema psychische Gesundheit durch die Pandemie und die damit verbundenen Belastungen stärker in das gesellschaftliche Bewusstsein gerückt, glaubt Schulz. „Wir werden vermutlich alle mehr auf unsere Psyche achten, wenn das irgendwann vorbei ist.“

Auch Eckhard Krüger hat Angst, dass sich seine Selbsthilfegruppe durch die fehlenden Treffen auflöst. Persönliche Rückschläge und Sorgen würden immer die Gefahr eines Rückfalls bergen, sagt er. Wer nicht permanent an sich arbeit, fällt meist wieder in das Loch. Um das zu verhindern, müsse man eine festen Willen haben. „Und eine Selbsthilfegruppe – das ist das einzige Mittel, das hilft.“

* Name geändert

Von Feliks Todtmann