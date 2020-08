Seltsames aus dem Alltag in Pandemiezeiten

Brandenburg/H

Seltsame Blüten treibt der noch immer allenthalben unsichere Umgang mit der Pandemie: Was darf man, was nicht? Das für in zwei Wochen geplante Street-Food-Festival am Heinrich-Heine-Ufer hat die Verwaltung bereits abgesagt, aber über Karneval und Weihnachtsmarkt wird fleißig diskutiert. Und die Bilder von der Beachparty in Ketzin liefern nun den Vorwand für sämtliche Veranstalter, um zu fragen, warum dürfen die das und wir nicht?

Sportvereine fühlen sich vernachlässigt

Die Schwimmvereine der Stadt haben sich in seltener Einigkeit an die Rathausspitze gewandt, weil sie mehr Zeiten und mehr Bahnen zum Trainieren brauchen. Weil sonst vielleicht Mitglieder davonlaufen und weil sonst Kleinkinder nicht mehr dazu kommen, Schwimmen zu lernen. Um die Sporthalle an der Anton-Saefkow-Allee gibt es Verunsicherung: Budokan-Sportler und Handballer wollen sie gerne nutzen, doch die Halle am JVA-Gelände wird vom Justizministerium verwaltet. Da gibt es bislang noch keine eindeutige Zusage.

Und dann gibt es in Brandenburg als einzigem Bundesland die seltsame Regelung, dass Sportler über 27 Jahren keinen Mannschaftssport in Hallen ausüben dürfen.

Viel Gepetze, wenig Kontrollen

Anderes Thema: Aus der Verwaltung ist hinter vorgehaltener Hand zu hören, dass es derzeit kaum Kontrollen des Außendienstes gibt. Wohlgemerkt, die Politessen sind unterwegs. Aber die Kontrolleure, die sich sonst in Einzelhandel, Gastronomie und bei Veranstaltungen blicken lassen, können sich entspannt zurücklegen – sie haben dennoch den vollen Überblick über die Lage. Offensichtlich ist die Lust am gegenseitigen Verpetzen so groß, dass sich die Verwalter gar nicht mehr groß anstrengen müssen und sich darauf beschränken können, ab und zu mal einen Bußgeldbescheid zu verschicken, wenn ihnen genügend Informationen zugetragen worden sind.

Verwaltung braucht neue Rezepte

Dafür könnten sie aber mehr Ideen und Kraft darauf verwenden, die Bürgeranliegen schneller zu erfüllen. Offensichtlich haben sich manche mit dem starren Terminsystem ganz gut eingerichtet – ist ja auch viel bequemer so, als wenn der nächste Kunde schon mit den Hufen scharrt. Doch vier Wochen Wartezeit auf eine Urkunde oder eine Fahrzeugzulassung sind kein Beleg für eine moderne Verwaltung.

Busfahrer sind keine Kontrolleure

Und da war doch noch was ... Ach ja, die Maskenpflicht! Immer mal wieder gibt es Streit in den Bussen und Straßenbahnen, weil der eine Vorbildliche den einen Ignoranten ermahnt, doch seine Maske aufzusetzen. Das artet manchmal sogar in Handgreiflichkeiten aus. Und es beschweren sich Bürger, warum die Fahrer nicht eingreifen. Was sollen sie denn machen? Klar haben sie Hausrecht, aber alleine das Verweigern der Beförderung ist schon rechtlich schwierig. Sollen sie sich einmischen und riskieren, dabei verletzt zu werden? Sollen sie wegen eines jeden Maskenverweigerers die Polizei anrufen? So lange es keine Kriterien, ab wann bestraft und in welcher Höhe Bußgeld erhoben wird, ist die Diskussion müßig. Und danach muss die Kontrolltruppe ran.

Geduld und Vernunft

Sei’s drum! Es wird keine schnellen und keine perfekten Lösungen geben, wer dafür ein Geheimrezept hat, würde schnell reich. Der Beigeordnete Michael Brandt hat mal gesagt: „ Pandemie ist eine Katastrophe in Zeitlupe.“ Da braucht es Geduld und Vernunft, um einigermaßen heil durchzukommen.

Von André Wirsing