Wust

Der Rettungshubschrauber musste am Donnerstagvormittag in Wust landen. Auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums hatte zuvor ein 86-jähriger Opel-Fahrer beim Einfädeln in den fließenden Verkehr einen Renault übersehen, der Vorfahrt hatte. Es kam zum Crash, bei dem sich die 60-jährige Fahrerin des Renaults verletzte. Polizei und Rettungskräfte wurden alarmiert.

Bei einer ersten Untersuchung vor Ort wurden bei der Frau nur leichte Verletzungen festgestellt. Sie musste aber mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste Abschleppdienst vom Unfallort entfernt werden. „Der Gesamtsachschaden wurde auf etwa 8000 Euro geschätzt“, teilte Polizeisprecher Oliver Bergholz von der Polizeidirektion West in Brandenburg an der Havel mit.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für den 86-jährigen Unfallverursacher hat der Crash wohl ein weitreichendes Nachspiel. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei zeigte der Senior „erhebliche Schwierigkeiten bei der Durchführung einfacher motorischer Dinge“, so Polizeisprecher Oliver Bergholz. Die Beamten vor Ort regten deshalb zusätzlich eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit bei der zuständigen Führerscheinstelle an.

Von MAZ