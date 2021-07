Brandenburg/H

Die Frage war bewusst provokant gestellt: Sind ältere Fahrzeugführer eine Gefahr für die Mitmenschen? Was die MAZ am Freitag als Diskussionsgrundlage in den Raum stellte, führte auf unserer Facebook-Seite „MAZ Brandenburg“ am Wochenende tatsächlich zu einem – bemerkenswert sachlichen – Austausch der Leser. Dass es sich hier um ein Reizthema handelt, wurde dabei schnell klar. Die Wortmeldungen in der Kommentarspalte unter dem Artikel gingen in alle möglichen Richtungen. An dieser Stelle veröffentlichen wir einige davon, zum Teil gekürzt.

Kommentarspalte auf Facebook läuft heiß

„Das kann man, genau so wie bei Fahranfängern, überhaupt nicht pauschalisieren. Die einen sind fit wie’n Turnschuh, die anderen sterben halb weg hinterm Lenkrad - beides in beiden Gruppen““, findet eine Nutzerin namens Susie Bärlin.

Evi Sommer schlägt in eine ähnliche Kerbe: „Leider werden wir nun mal alt und leider baut der Körper ab. Damit sich viele ältere Menschen nicht so an ihrem Führerschein klammern, müssten günstige Alternativen für diese her. Meine Oma hat auch nur widerwillig das Fahren aufgeben. Aber die Sicherheit von anderen und der eigenen hat nun mal an erster Stelle zu stehen“ schreibt sie und hat auch gleich einen Vorschlag parat: „Vielleicht sollte man ab einem bestimmten Alter alle paar Jahre testen, wie die körperliche und geistige Verfassung der Person ist. Ob sie noch fahren kann. Dies könnte ja der Arzt des Vertrauens machen. Der kennt ja meistens seine Patienten schon.“ Mit dieser Idee zieht Evi Sommer nicht wenige Leser auf ihre Seite, so pflichtet ihr nicht nur eine Kommentatorin bei, die sich Schmidt To nennt: „Da stimme ich Dir im Ganzen zu, aber ich würde Sagen ab 60 alle fünf Jahre – und das sollte die Krankenkasse übernehmen. LKW-Fahrer müssen dann mit 50 alle Jahre zum Test.“

Volle Dröhnung Medikamente – und trotzdem hinters Steuer

Einen sicher nicht völlig abwegigen Hinweis bringt eine Leserin namens Strolch Susi in die Diskussion ein. Sie weist darauf hin, dass viele Senioren regelmäßig Medizin nehmen – welchen Einfluss die auf die Fahrtüchtigkeit hat, würde aber niemand kontrollieren: „Mit dem Medikamenten-Cocktail, den Senioren in der Regel in sich haben, sind sie auf jeden Fall eine Gefahr für die Mitmenschen“, schreibt sie.

Einen interessanten Lösungsansatz hat Matthias Schulz parat. Er plädiert für ein Ausbauen des öffentlichen Nahverkehrs in der Stadt Brandenburg. So würde das Argument, alte Menschen wollten eben so lange es geht mobil bleiben, entkräftet: „Das ist ein Problem, das man mit anständigem ÖPNV nicht in diesem Ausmaß hätte“, ist er überzeugt. Nika Farra entgegnet ihm, dass ein dichteres Netz an Bussen und Bahnen irgendjemand bezahlen müsse: „Wenn Sie Vorschläge zur Finanzierung eines solches hätten, wären Ihnen viele Leute dankbar. Gerade in den ländlichen Gebieten kann der Bus dann 90 Prozent Leerfahrten absolvieren – irgendwer muss das ja bezahlen.“

Junge Leute mit Handy in der Hand: noch gefährlicher?

MAZ-Leser Manfred Kreidl findet wohl, dass die Diskussion zu einseitig mit dem Finger auf Alte zeige. Er schreibt: „Die sind nicht gefährlicher als junge Leute mit Ihrem Handy in der Hand.“ Womit er einen Punkt hat.

Was meinen Sie? Sollte ein Test der kognitiven Fähigkeiten bei Fahrzeugführern ab einem bestimmten Alter verpflichtend werden? Schreiben Sie uns Ihre Meinung unter www.facebook.de/MAZBrandenburg oder an brandenburg-stadt@maz-online.

