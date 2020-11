Senioren lösen Probleme mit dem Bus

Brandenburg/H

Nicht immer gleich meckern, sondern die Verantwortlichen fragen und gemeinsam eine Lösung suchen. Das dachte sich auch die unermüdliche Senioren-Beirätin Renate Schneider bei einem Problem im Zusammenhang mit der Schrottbrücke „20. Jahrestag“.

Hilferuf aus der Walzwerksiedlung

„Kürzlich wurde von mehreren Bürgern der Walzwerksiedlung der Hilferuf an uns herangetragen, dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr stundenlang unterwegs sein müssen, um zum Einkaufen in die Stadt oder zum Görden kommen.“ Da die Brücke am Altstadt Bahnhof gesperrt ist und die Straßenbahn der Linie 2 nicht mehr fahren kann und daher durch Busse ersetzt wurde, weiß trotz kurzer Hinweise keiner so richtig, wie und wann er mit dem Bus fahren muss, beschreibt sie das Problem.

Anzeige

Unzumutbar für Senioren und junge Eltern

„In dieser Jahreszeit ist es unzumutbar, dass ältere Menschen oder Mütter mit Kleinkindern eine Stunde oder länger zum Einkaufen an Haltestellen stehen, um zur nächsten Einkaufsstätte zu kommen.“

Termin beim Geschäftsführer

Der Vorstand des Seniorenbeirates wandte sich mit diesem Anliegen an den Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe und bekam auch sofort einen Termin. Jörg Vogler war in dem Gespräch sehr aufgeschlossen und versprach, dafür zu sorgen, dass ein genauer Fahrplan für den Bus-Ersatzverkehr an der zentralen Haltestelle am Walzwerk angebracht wird.

Viele neue Info-Blätter

Gleichzeitig wolle er 2000 Blätter mit den entsprechenden Informationen zum Ersatzverkehr und den Umsteigemöglichkeiten drucken lassen, die an die Bürger der Walzwerksiedlung verteilt werden. „Der Seniorenbeirat wird sich - wenn gewünscht - auch hierzu einbringen und die Informationsblätter in Arztpraxen und Apotheken auslegen“, verspricht Renate Schneider.

Von André Wirsing