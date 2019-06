Brandenburg/H

Mit einer Festveranstaltung wurde am Dienstag in der Brandenburger Studiobühne die 26. Seniorenwoche in der Havelstadt eröffnet. Das war eine gute Gelegenheit, Seniorinnen für ihr ehrenamtliches Engagement auszuzeichnen. Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) ließ sich die Ehrung für Inge Neustadt, Gertrud Engel, Ursula Bluhm, Christiane Kopp, Irene Schulze, Barbara Haberland, Edeltraud Oeter und Jutta Wolf nicht nehmen. Ebenso gratulierten Havelkönigin Lisa-Marie Buitkamp und Wolfgang Orphal, der Vorsitzende des Seniorenbeirates der Stadt Brandenburg (von links). Renate Schneider von Seniorenrat des Landes schloss ihre Grußworte mit der Bitte: „Wenn Sie neben Ihrer Arbeit als Großeltern noch etwas Zeit haben, unterstützen sie unsere Arbeit in den Seniorenbeiräten." Eine nicht ganz unwichtige Bitt, gehören doch allein 30 Prozent der Einwohner der Stadt Brandenburg inzwischen zu den Senioren. Grußworte überbrachte auch Oberbürgermeister Steffen Scheller, bevor der Vorsitzende des Seniorenbeirates der Stadt Brandenburg Wolfgang Ophal in seiner Festrede der engagierten Arbeit von den Senioren, nicht nur für die Senioren sondern das Leben in der Stadt

Von Rüdiger Böhme