Brandenburg/H

Ein 52 Jahre alter Brandenburger hat mit dem Feuer gespielt. Obwohl dem pädophilen Sexualverbrecher der Umgang mit Kindern verboten ist, hat er sich mehrmals einem seinerzeit sieben Jahre alten Mädchen genähert, das mit seinem Bruder im SOS-Kinderdorf auf dem Görden lebt.

Der Berufskraftfahrer stand vor wenigen Tagen vor dem Amtsgericht Brandenburg/Havel, weil er wiederholt gegen die gerichtliche Weisung verstoßen hat, Kinder in Ruhe zu lassen und sich von Kindereinrichtungen fernzuhalten.

Denn zwischen 2004 und 2007 wurde der gelernte Schlosser zweimal wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt und saß deshalb sieben Jahre im Gefängnis. Wegen seiner pädophilen Neigung steht er seit dem Ende seiner Haft im Jahr 2012 unter Führungsaufsicht der Justiz und muss sich an Regeln halten.

Kontaktverbot zu Kindern

Zweimal hat er gegen die wichtigste Regel verstoßen, das Kontaktverbot zu Kindern. Einmal suchte er über ein Internetforum den Kontakt ausgerechnet zu seiner Stieftochter, die er missbraucht hatte. Zu einer persönlichen Begegnung kam es zum Glück nie.

Vor einigen Jahren entdeckt er auf dem Görden das damals sieben Jahre alte Mädchen vom SOS-Kinderdorf. Nach seiner Schilderung klagte das spielende Kind über Hunger. Er schenkt der Kleinen fünf Euro. Dabei bleibt es nicht.

Vor der Grundschule überrascht er das aus zerrütteten Verhältnissen stammende Mädchen mit einem Kuscheltier und bald darauf gibt er ihm noch einmal etwas Geld. Außerdem küsst er die Kleine auf die Stirn.

Verdächtiges Weihnachtsgeschenk

Eindeutig scheint sein Annäherungsversuch am Heiligabend 2017. Im SOS-Kinderdorf gibt er eine Tüte mit Süßigkeiten für die inzwischen Elfjährige ab. In dieser Tüte hat er ein Mobiltelefon für das Kind versteckt.

In dem Gerät hat er seine eigene Nummer eingespeichert und die Kommunikationsplattform Whatsapp eingerichtet. Wenig später schickt der Sexualstraftäter dem Mädchen Nachrichten und wollte sich mit ihm treffen.

Zum Glück kommen dem Mann das SOS-Kinderdorf, das Jugendamt und die Justiz auf die Schliche. Das Mädchen blieb also unversehrt.

Geständnis und Strafe

Vor Gericht legt der Angeklagte ein Geständnis ab. Er versuchte den Eindruck zu erwecken, er sei eine Art Samariter gewesen und habe der kleinen SOS-Kinderdorf-Bewohnerin helfen wollen. Viel Glauben schenken Staatsanwältin und Richterin dieser Darstellung nicht.

„Er dreht es so hin, als wäre es doch nicht so erheblich“, sagte die Richterin. Sie verhängt eine Strafe von anderthalb Jahren Haft mit Bewährung wegen Verstoßes gegen die Führungsaufsicht. „Sie sind nur knapp am Gefängnis vorbei geschrammt“, sagt sie zum Angeklagten.

Das Gericht hält dem 52-Jährigen dessen Geständnis zugute, seine geordneten Lebensverhältnisse und den Umstand, dass er mit seinem Geständnis dem Mädchen erspart, vor Gericht aussagen zu müssen. Seine Verteidigerin Maren Block sagt, ihr Mandant habe „sein Verhalten reflektiert und nun kapiert, worin die Gefährlichkeit besteht“.

Von Jürgen Lauterbach