Shopping-Ansturm vor dem Lockdown: Brandenburger zieht es in die Innenstadt

Brandenburg/H

Der harte Lockdown sorgt in Brandenburg an der Havel für einen Kundenansturm im Einzelhandel. „Wir suchen noch ein paar Geschenke und nehmen die letzten zwei Tage beim Weihnachtsshopping voll mit“, sagt Susann Peters.

Zur Galerie Vor dem Lockdown shoppen mehr Brandenburger als bisher in der Innenstadt. Die MAZ zeigt Eindrücke aus den Geschäften.

Gemischte Gefühle

Sie läuft mit ihrer Tochter Jolina durch die Douglas-Filiale in der Sankt-Annen-Galerie und sieht sich Herrendüfte an. Dort dürfen maximal 16 Besucher ins Geschäft, ein Türsteher kontrolliert die Zahl der Gäste und Mindestabstände. „Die vielen Menschen machen mich nicht nervös. Ich achte darauf, dass kein Gedränge entsteht. Es ist wichtig, Rücksicht zu nehmen“, sagt Susann Peters. Anschließend will sie noch Kopfhörer und Drogerieartikel kaufen.

Anzeige

Chefin Ilka Böhme hat gemischte Gefühle. „Ich bin zufrieden, dass es im Dezember und gerade jetzt vor Weihnachten so gut läuft. Alles ist klar geregelt, die Zahl der Einkaufskörbe abgezählt, damit keine langen Warteschlangen entstehen. Andererseits ist es für uns auch ein bisschen komisch, dass wir ab Mittwoch schließen. Dann können Kunden ihre Waren online in der Filiale reservieren und dort abholen. Dadurch verändert sich unsere Arbeit“, kommentiert sie.

50 Prozent weniger Kunden

Momentan arbeiten neun Verkäuferinnen und vier Aushilfen in der Filiale, ab Mittwoch sind es drei bis vier Beschäftigte, die Kunden ihre bestellten Waren im Schichtsystem übergeben. Ilka Böhme ist bislang mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden. „Im Vergleich zum Vorjahr sind es zwar geschätzt 50 Prozent weniger Besucher. Der Dezember läuft aber gut und wir machen das Beste draus“, sagt sie.

Vom 16. Dezember bis 10. Januar steht das öffentliche Leben auch in der Havelstadt weitestgehend still. Kevin Wallitzer und seine Bekannte Miriam L. warten deshalb in der Hauptstraße 30 vor dem Laden „Vom Fass“. „Ich möchte einen Whisky für meinen Vater kaufen. Hier in kleinen Geschäften ist die Beratung oft besser und deshalb bin ich hier“, sagt die Brandenburgerin und pilgert nach fünf Minuten Wartezeit in den Laden.

Kunden mit unterschiedlicher Meinung

Wie sich die Zukunft des Einzelhandels entwickelt, ist vielfach ungewiss. Die Kunden haben unterschiedliche Meinungen. „Für mich ist die Zeit ohne Geschäfte nicht so wild. Dann kaufe ich halt online“, sagt Justin Mau. Seine Begleitung Laura Prill nickt und hat dennoch für ihre Freundinnen bei H&M eine Wintermütze und Zopfgummis besorgt. Bei Media Markt sucht sie Playstation 4-Spiele für ihren Bruder.

Renate Bernhard ist besorgt. „Die aktuellen Maßnahmen sind zwar alle richtig. Ich schätze aber die Gespräche mit den Verkäufern und weiß nicht, wie sich die wirtschaftliche Situation der Läden in den nächsten Wochen verändert. Ich hoffe, dass nicht zu viele Mitarbeiter in Kurzarbeit müssen“, sagt die 62-Jährige.

Beliebte Weihnachtsdeko

Bei „Ideen zum Schenken“ schauen die Besucher in der Steinstraße im Minutentakt vorbei. Zwischen Deko, Laternen und Weihnachtsmännern arbeitet Peggy Biewald als Verkäuferin. Für sie fühlt sich die Zeit vor dem Lockdown wie ein Endspurt an. „Viele Gäste, die noch nach Kleinigkeiten suchen, schauen jetzt vorbei. Deko und spaßige Artikel wie Heliumballons sind besonders beliebt“, sagt die Brandenburgerin.

Sie und ihre Kollegin Melanie Dittmann stellen ab Mittwoch auf Abholung und Bestellungen im Online-Shop um. Den Optimismus geben sie trotzdem nicht auf. „Wir nutzen die Zeit während des Lockdowns und bauen unseren Laden weiter aus. Ich wünsche mir einfach nur, dass möglichst viele Menschen gesund bleiben und schöne Weihnachtstage genießen“, sagt sie.

Von André Großmann