Brandenburg/H

Aufatmen ist angesagt, denn ein wichtiger Schritt für die Verkehrssicherheit wird auch in diesem Jahr getan: Die praktischen Fahrradfahrprüfungen der Viertklässler in Brandenburg an der Havel werden im Herbst nachgeholt. Wegen der Corona-Krise konnten sie im Frühjahr nicht durchgeführt werden.

Vor allem im Hinblick darauf, dass das Rad als Verkehrsmittel bei Jung und Alt boomt, hat Antje Aurich-Haider vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ( ADFC) noch vor zwei Wochen die Wichtigkeit der praktischen Übungen betont. „Unsere große Sorge ist, dass die Prüfungen ganz ausfallen“, äußerte die Geschäftsführerin des Landesverbandes gegenüber der MAZ.

Die Schulen wollen die Prüfung unbedingt

Die Information der Polizeidirektion West dürfte die Fachfrau daher erleichtern. „Wir haben Mitte Juni alle Schulen angeschrieben, dass die Prüfungen im Herbst nachgeholt werden können“, erzählt Mario Kirstein vom Präventionsteam der Polizei. „Die Masse der Schulen hat sich schon zurückgemeldet. Sie wollen das unbedingt“, berichtet er erfreut.

Von Mitte August bis in den Oktober wird Kirstein gemeinsam mit Kollegen die praktischen Fahrprüfungen abnehmen. Hunderte ehemalige Viertklässler von 30 Schulen aus dem Bereich der Polizeidirektion – also aus der Havelstadt und dem Umland - stellen sich dann nicht nur einem Geschicklichkeitsparcour des ADAC, sondern vor allem wichtigen Verkehrsregelungen.

Die Schüler aus Brandenburg werden im Verkehrsgarten der Wilhelm-Busch-Schule in der Beethovenstraße geprüft. Hier sind Straßen, Kreisverkehre oder Fußgängerüberwege aufgemalt und Verkehrsschilder aufgestellt. Die Kinder müssen dort beweisen, dass sie sich mit dem Rad richtig im Straßenverkehr bewegen können.

Weil die Theorie aus dem Sachkunde-Unterricht nach den Ferien verblasst sein könnte, hat Mario Kirstein erstmals elektronischen Lernstoff an die Schulen ausgegeben. „Damit die Eltern das mit ihren Kindern im Homeschooling trainieren können“, sagt er.

Prüfungen werden sehr ernst genommen

Die Polizisten nehmen die Prüfung sehr ernst, schließlich geht es um die Sicherheit der Kinder auf Brandenburgs Straßen. „Wir verschenken nichts“, macht Kirstein klar. Natürlich, so sagt er, erhalten die Schüler eine zweite Chance, wenn es wegen der Aufregung nicht sofort klappt. Aber einige, so weiß der Polizist, werden leider durchfallen.

Für die Fahrprüfungen werden Fahrräder vorgehalten. Kirstein empfiehlt aber, gern den eigenen Drahtesel mitzubringen. „Das ist leichter, als mit einem unbekannten Fahrrad“, weiß er. „Außerdem gucken wir drüber, ob es verkehrssicher ist.“

Alles in allem eine Sorge weniger: Brandenburgs Kids werden also trotz Corona-Krise für das richtige Verhalten auf den Straßen fit gemacht. Auch wenn sie ausnahmsweise nicht mehr als Viertklässler, sondern bereits als frischgebackene Fünftklässler in die Prüfung gehen werden.

Von Antje Preuschoff