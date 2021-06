Sicher im Wasser: Diese Tipps hat Golzows Schwimmmeister Jens Helbig

Golzow

Das Freibad Golzow erlebt einen Ansturm. Seit der Eröffnung vor drei Wochen sind mehr als 2000 Besucher ins Becken gesprungen. Die Wassertemperatur beträgt 26 Grad, Schwimmmeister Jens Helbig trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift „Lifeguard, Long Beach, California“ und genießt den Sommer.

Glück im Job

„Das ist ein Job, in dem man fast nur glückliche Menschen sieht. Fast alle Gäste, die hier sind, haben von Natur aus gute Laune und sind freiwillig hier. Das erfüllt einen“, sagt der Bad Belziger. Er hat sein privates Glück gefunden und im Juni seine Partnerin Kristin auf der Burg Eisenhardt geheiratet.

Seit fünf Jahren arbeitet Jens Helbig als Hausmeister der Golzower Kita, Grundschule und als Schwimmmeister im Freibad. Jeden Morgen testet er von Juni bis August, ob das Wasser im Pool sauber ist, säubert das Becken mit einem Kescher und beaufsichtigt bis zu 75 Gäste.

Schwimmmeister Jens Helbig nimmt sich eine Trennleine. Quelle: André Großmann

Tipps für Eltern

Er hat Spaß, doch jetzt spricht er ein Problem an, das ihn beschäftigt. „Kinder können leider immer seltener schwimmen. Das ist seit Jahren ein schleichender Prozess. Früher gab es Handball, Fußball und im Sommer den Spaß im Wasser. Heute haben die Kids viel mehr Freizeitangebote, der Bewegungsdrang ist nicht mehr so ausgeprägt. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Eltern mit ihren Kindern das Schwimmen trainieren. Übung macht den Meister“, sagt Helbig.

Warnung vor Lagzeitfolgen

Er macht klar, dass durch die Corona-Pandemie viele Schwimmkurse ausgefallen sind und warnt vor Langzeitfolgen. Ähnliche Worte wählt auch Daniel Keip, der Landessprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG).

„Wir dürfen nicht zulassen, dass eine Generation von Nichtschwimmen entsteht. Außerdem sind wir dabei, unsere Rettungsschwimmer jetzt auch wieder praktisch auszubilden. Eine lebensrettende Maßnahme muss man üben, das geht nicht über den Bildschirm“, sagte er der MAZ.

Erster Intensivkurs

Jens Helbig stimmt ihm zu und betont, wie wichtig das sogenannte Seepferdchen als Frühschwimmerabzeichen ist. Zum ersten Mal in diesem Jahr bietet das Freibad-Team deshalb einen zehn Tage langen Intensivkurs für Schulkinder aus Golzow an.

Jens Helbig hofft, dass diese Kooperation bleibt und nennt Regeln, die im Freibad gelten. So sollten Gäste sollten nicht überhitzt und mit vollem Magen ins Wasser gehen, auf den Sprung vom Beckenrand verzichten und Rücksicht auf andere Besucher nehmen.

In Golzow kümmern sich Jens Helbig als Schwimmmeister und zwei Rettungsschwimmer um die Sicherheit der Gäste. Der 52-Jährige macht klar, dass der Spaß im Freibad nicht mit einem See vergleichbar ist.

Spaß ist wichtig

„Sobald in einem offenen Gewässer zwei, drei Wellen kommen und Kinder das Wasser ins Gesicht bekommen, können sie die Ruhe verlieren, das Gleichgewicht verlieren und untergehen. Sie brauchen mindestens den Freischwimmer in Bronze, um sicher unterwegs zu sein“, sagt Jens Helbig.

Er rät Eltern, ihren Kindern den Spaß am Wasser zu vermitteln und die Bewegungsabläufe zu beobachten. „Ich hatte in meinen Jahren noch keinen Unfall im Freibad und wünsche mir, dass dies auch 2021 so bleibt. Dafür will ich alles geben“, sagt er und befreit das Wasser von einem Spielzeug, das auf dem Boden liegt.

Von André Großmann