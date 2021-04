Sicher shoppen: Vor dem EKZ Wust gibt es jetzt eine Corona-Teststation

Brandenburg/H

Auf dem Parkplatz des Brandenburger Einkaufszentrum Wust können Kunden ab sofort einen Corona-Schnelltest durchführen. Betrieben wird das Schnelltest-Center von der Bernabeum GmbH. Gemeinsam wollen die Bernabeum GmbH und das Brandenburger Einkaufszentrum Wust so aktiv zum Ausbau der dringend benötigten Testkapazitäten und zu einem sichereren Alltag in der Pandemie beitragen, heißt es in einer Mitteilung des Shoppingcenters vom Dienstag.

„Das Einkaufen im Brandenburger Einkaufszentrum Wust ist aufgrund unseres umfangreichen zertifizierten Hygiene- und Präventionskonzepts sicher, das Infektionsrisiko im Handel nachweislich gering“, so Stephan Raml, Center-Manager des Brandenburger Einkaufszentrum Wust. „Aufgrund der behördlichen Verordnungen zur Eindämmung der Pandemie können aktuell unsere Geschäfte im Brandenburger Einkaufszentrum Wust nur für Kunden mit einem tagaktuellen negativen Corona-Test sowie einem Termin öffnen. Mit dem Testzentrum wollen wir daher den Ausbau der Testkapazitäten als wichtigen Baustein für mehr Sicherheit im Alltag und für eine hoffentlich baldige Rückkehr zur Normalität unterstützen.“

Im Einkaufszentrum Wust sind außerdem die Geschäfte des täglichen Bedarfs (Lebensmittel, Apotheke, Optiker, Zeitungsladen, Zoogeschäft, Babybedarf) sowie Gastronomen mit einem Take-away-Angebot auch ohne Termin/ Corona-Test geöffnet.

Kunden, die einen Schnelltest durchführen möchten, sollten sich unter www.schnelltest-brb.de vorab zu einem Termin anmelden, heißt es. Nach der Anmeldung erhalten sie einen QR-Code, mit dem sie im Test-Drive-In einfach einchecken können. Die die einzelnen Stationen können demnach bequem mit dem Auto angefahren werden. Die Tests werden von geschultem Personal direkt im PKW durchgeführt. Das Ergebnis soll nach 15 Minuten vorliegen.

Von MAZ