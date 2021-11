Pritzerbe

Sicherheit geht vor, darauf setzen die Sechstklässler Lisa und Edgar an der Grundschule in Pritzerbe. Sie beobachten jeden Autofahrer in der Kirchstraße, halten ihn mit der Kelle an und haben Kontakt zur Polizei, wenn sich jemand nicht an die Regeln hält.

Lisa und Edgar sind die neuen Schülerlotsen in Pritzerbe. Quelle: André Großmann

Helfer für Kinder und Lehrer

„Ich will allen Kindern und Lehrern helfen. Das ist mein Revier und vor meiner Schule soll nichts Schlimmes passieren“, sagt Edgar aus Tieckow. Seine Partnerin Lisa lächelt und ist stolz, als der Busfahrer der Linie 571 hält und nur auf ihr Handzeichen wartet, damit er weiter fahren darf.

„Es ist ein tolles Gefühl, hier für Ordnung zu sagen. Das macht Spaß und ist so wichtig. Jeder soll gesund und ohne Angst zur Schule kommen und lernen“, sagt sie der MAZ.

Raser sind ein Problem

Ihre Sorge ist berechtigt, denn die Probleme sind vielfältig. So macht Lehrerin Mareen Altenkirch klar, dass sich nur wenige Autofahrer an die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Tempo 30-Zone halten.

„Die Kinder müssen immer ordentlich aufpassen. Manchmal habe ich auch etwas Sorge, wenn wir hier stehen und den Weg absichern. Es ist toll, dass die Kinder lernen, als Schülerlotsen Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig für Sicherheit sorgen“, sagt sie und bedankt sich bei Polizeihauptkommissar Mario Kirstein.

Polizeihauptkomissar Mario Kirstein schenkt Lisa und Edgar (von links) einen Reflektor. Quelle: André Großmann

Er hat in Pritzerbe sieben Schülerlotsen ausgebildet und ist seit drei Jahren für das Präventionsteam der Polizeiinspektion Brandenburg an bis zu 40 Grundschulen unterwegs. Der 57-Jährige erklärt den Kindern, wie lange sie zum Überqueren eines Fußgängerüberwegs brauchen.

Er weiß, dass Verkehrsteilnehmer erst ab einer Entfernung von fünf Metern vor einem Zebrastreifen parken dürfen und spricht Autofahrer an, wenn mal wieder eine Lampe defekt ist. Mario Kirstein und die Kinder sind ein eingespieltes Team.

Ohne auf sein OK zu warten, hebt Lisa ihre rot-weiße Haltekelle und stoppt so einen Nissan-Fahrer, bis ein Dutzend Kinder in Ruhe den Fußgängerüberweg überquert hat. Das Experiment gelingt, alle sind vorsichtig.

Kritik an Eterntaxis

Mario Kirstein würde sich freuen, wenn das immer so wäre, doch er weiß, dass es nur ein Traum bleibt und spricht über die Probleme vor Schulen. „Wenn wir als Polizei vor der Schule stehen, ist alles friedlich. Sonst sorgen vor allem die Elterntaxis für Chaos. Teilweise halten sie mitten auf dem Schulweg oder wollen ihren Wagen am besten direkt bis in die Schule tragen“, sagt der Kommissar und Fahrlehrer.

Polizist mit Wunsch

Er würde sich freuen, wenn Schulleiter die Corona-Regeln übernehmen und Eltern den Besuch des Schulgeländes untersagen. „Dann müssten die Eltern nicht direkt in die Schule und Parkplätze von der Schule nutzen. Sie bräuchten nur anhalten, das Kind aussteigen lassen und würden direkt weiterfahren. Aus polizeilicher Sicht wäre es das Schönste, was uns passieren könnte“, sagt der Beamte.

Kirstein hofft , dass vor Schulen mehr Einbahnstraßen entstehen und so am Morgen weniger Verkehr entsteht. Mit den Schülerlotsen Lisa und Edgar ist er zufrieden. Sie machen ihren Job so gut, dass er ihnen einen Reflektor überreicht, damit die Autofahrer sie in der Dunkelheit am Morgen besser sehen.

Von André Großmann