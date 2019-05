Brandenburg/H

Das Gesprächsthema in dieser Woche waren die drei Brände gleich zu Wochenbeginn in dem verlassenen Garagenkomplex Butterlake, in der ehemaligen Elisabethhütte Caasmannstraße sowie in der Lagerhalle des Mebra-Recyclingparks.

Schnell kamen Spekulationen hoch: Mutwillige Brandstiftung durch gefährliche Zündler? Naheliegend war die Vermutung angesichts der zeitlichen Dichte der Ereignisse. Doch es wäre auch vorschnell geurteilt. Zumindest in Sachen Mebra-Brand geht selbst die Polizei nicht mehr vom Verdacht vorsätzlicher Brandstiftung aus. „Hier ist noch nicht klar, ob es sich überhaupt um eine Straftat handelt. Allenfalls wird hier zur fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern jedoch noch an“, sagt Direktionssprecher Heiko Schmidt am Freitag auf MAZ-Anfrage. „Auch in der Caasmannstraße ist die Ursache bislang unbekannt. Allerdings ermitteln wir zum Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung.“

Bei Branddelikten dauerten die Ermittlungen einige Zeit, weil die vorhandenen Spuren durch Feuer und Löschmittel entweder zerstört oder schwer zu finden sind. Bei der Polizei geht in diesen Fällen Gründlichkeit vor Schnelligkeit.

Bei der Feuerwehr ist es umgekehrt. Die Berufsfeuerwehr und etlichen Freiwillige Wehren haben am Sonntag und Montag bewiesen, wie gut sie sind, dass sie auch mehrere Einsätze beinahe gleichzeitig abarbeiten können. Unterstützt werden die Retter nicht nur von den Hilfsorganisationen, welche Versorgung von Verletzten und Einsatzkräften sicherstellen. Sondern auch von anderen Profis. So hat es der Feuerwehr immens geholfen, dass die Mebra einen Radlader mit einer besonders geschützten Kabine hat. Damit konnte der brennende Sperrmüll auseinander gezogen und schneller gelöscht werden. Es gab aber auch Hilfe, von der die Öffentlichkeit in der Regel nichts oder wenig erfährt. Die Stadtwerke beispielsweise haben auf Anfrage sofort zugesagt, bei Bedarf zusätzlichen Löschschaum zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen verfügt über entsprechende Reserven, weil sie nahe ihres Gaskraftwerkes auch noch ein Öllager vorhält, um Notstromaggregate betreiben zu können. Deshalb braucht es auch den Schaum im Schadensfall. Doch die Kapazitäten der Feuerwehren haben diesmal ausgereicht. Sie wissen aber, wo sie sich Hilfe holen können, wenn es einmal noch schlimmer kommt.

Es ist beruhigend zu wissen, dass es in der Stadt funktionierende Sicherheitskonzepte gibt, die sich im Notfall auch bewähren. Es ist weniger beruhigend, zu wissen, dass womöglich immer noch Leute mit Feuerzeug und Brandbeschleuniger herumlaufen. Deshalb soll die Polizei ihre Arbeit so gründlich wie nötig und so schnell wie möglich erledigen und mögliche Brandstifter dingfest machen, damit es in naher Zukunft nicht schon wieder zu solchen gefährlichen Brandserien kommt.

Von André Wirsing