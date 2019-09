So sicher sind die Schulen in Brandenburg an der Havel

Schutz vor Gewalttaten - So sicher sind die Schulen in Brandenburg an der Havel Zur Sicherheit an Schulen gehören nicht nur Brand- und Unfallschutz. Auch gegen Gewalttaten wie Amoklauf, Geiselnahme und Schusswaffengebrauch braucht es Maßnahmen. Nur eine Schule schneidet gut ab.

Am Brecht-Gymnasium in Brandenburg/H. müssen die Besucher klingeln. Eine Videoüberwachung an der Gegensprechanlage fehlt noch. Quelle: HEIKE SCHULZE