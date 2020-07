Brandenburg/H

Dürfen die das? Eigentlich nicht. Aber die Stadtverwaltung drückt beide Augen zu für den bekannten Musiker Paul Hartmut Würdig (39), der sich Sido nennt und am Donnerstag mit seiner Entourage ein Zeltlager am Gollwitzer Erdeloch aufgeschlagen hat.

Angelcamp 2020 nennen der berühmte Rapper Sido, der als Streamer bekannte Jens Knossala alias König Knossi und die anderen Camper ihre Gollwitzer „Survival-Show“, die sie 72 Stunden lang filmen und als Livestream auf den eigenen Kanälen verbreiten.

Anzeige

Die Fans sollen wenigstens aus der Ferne teilhaben, wenn sie schon nicht an der Badestelle im Ortsteil von Brandenburg an der Havel vorbeischauen dürfen.

Weitere MAZ+ Artikel

Kein Antrag, keine Genehmigung

Beantragt und genehmigt ist der Künstlerauftritt am Erdeloch nicht, versichert der Beigeordnete Michael Brandt am Freitagvormittag. Folgerichtig hatten die Gäste von außerhalb auch kein Recht, die Badestelle und den Zugang zum See einfach abzusperren und andere Menschen mithilfe kräftiger Jungs von außerhalb am Zugang zu hindern.

Denn Weg und See liegen in freier Landschaft und sind damit öffentlich zugänglich, auch wenn sich das Areal in Privatbesitz befindet, erklärt Michael Brandt. Auf diesen öffentlichen Rechtszustand hatte der Oberbürgermeister erst kürzlich ausdrücklich hingewiesen.

Stadtverwaltung ist gnädig

Die Stadtverwaltung hätte womöglich eine Handhabe, die Show am See zu beenden und die Akteure des Feldes zu verweisen.

Aus guten Gründen tut sie das nicht, obwohl zweifellos ein Verstoß vorliegt und das Zeltlager naturschutz- und ordnungsrechtlich bedenklich ist.

Das Angelcamp wird gefilmt und live als Stream in Echtzeit übertragen. Quelle: Meetingpoint Brandenburg

Zwei Gesichtspunkte veranlassen die Verwaltung dazu, so etwas wie Gnade vor Recht ergehen zu lassen. „Wir möchten nicht, dass bei einem Offenhalten der Badestelle in diesen Coronazeiten plötzlich die Fans in großer Zahl herbeiströmen“, erklärt Hans-Joachim Freund, der den Fachbereich Bauen und Umwelt leitet.

Massenandrang unerwünscht

Ebenso vermeiden möchte die Stadt, dass bei einem Massenandrang womöglich noch mehr Natur zerstört würde. Also haben städtische Mitarbeiter an diesem Freitagnachmittag Kontakt aufgenommen zu den bekannten Campergästen.

Diese können nun an Ort und Stelle einen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung stellen, der auch sogleich formlos genehmigt werden kann.

Der Hänger mit Strohballen ist erst mal weg, der Weg zum Gollwitzer Badestrand mit nachträglicher Genehmigung abgesperrt. Quelle: Rüdiger Böhme

Damit wäre der Aufenthalt nachträglich legalisiert und auch die von Bodyguards durchgesetzte Absperrung wäre damit rechtmäßig. Grundlage für dieses Vorgehen der Verwaltung ist das Grundgesetz. Artikel 5 garantiert unter anderem die Freiheit der Kunst und der Presse. Die Künstler und Medienunternehmer können sich darauf berufen.

Für mögliche Schäden haftbar

Inzwischen sind die Formalitäten erledigt. Die Stadt hat nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entschieden. Dabei spielt auch eine Rolle, dass die künstlerische Betätigung am Erdelochufer mit 72 Stunden zeitlich begrenzt ist.

Ganz umsonst kommen die außergewöhnlichen Bade- und Angelgäste aber womöglich nicht davon. Die Verwaltung prüft, ob sie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einleitet.

Außerdem macht die Stadt Sido und seine Freunde für alle Schäden haftbar, die während der 72 Stunden in der Landschaft entstehen könnten. Dafür müssten sie im Falle eines Falles aufkommen.

Gollwitzer müssen aufs Baden verzichten

Die Gollwitzer und andere normalsterbliche Badegäste müssen die Beeinträchtigung an diesem Wochenende hinnehmen und auf ihr Bad im See verzichten. Das könnte den einen oder anderen vielleicht stören, weil die Wettervorhersage für Samstag und Sonntag herrlichstes Badewetter verspricht.

Was künftig ähnliche Veranstaltungen am selben Ort angeht, würde die Verwaltung nach Freunds Angaben jeden Einzelfall prüfen.

Von Jürgen Lauterbach