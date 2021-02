Brandenburg/H

Bücher sind für den 6-Jährigen Jamilo Schwarz Abenteuer, die neue Welten zeigen. Er sieht die neue Büchertauschbox an der Jahrtausendbrücke, läuft mit seinem Freund Adrian zur umgebauten Telefonzelle und staunt.

Zur Galerie Eine neue Büchertauschbox steht an der Jahrtausendbrücke. Die MAZ zeigt, welche Bücher drin liegen und wie die umgebaute Telefonzelle aussieht.

Schock nach der Zerstörung

Das Exemplar ist 300 Kilo schwer, 2,50 Meter hoch und kommt aus einem Telekom-Lager bei Michendorf. Weil Chaoten den Vorgänger in der Silvesternacht sprengten, waren viele Brandenburger geschockt.

Anzeige

„Ich habe mich gefragt, warum Geistlose so etwas Schönes zerstören. Die Explosion muss gewaltig gewesen sein. So etwas passiert nicht einfach durch ein paar Böller. Ich bin froh, dass sich die Menschen in dieser Stadt so schnell für den Wiederaufbau eingesetzt haben“, sagt Lebenshilfe-Vorstand Dirk Michler.

Plan für Silvester 2021

Für die nächste Silvesternacht hat sich das Team der Lebenshilfe deshalb vorbereitet. „Damit niemand in die Zelle gelangt, schließen wir sie ab“, sagt Dirk Michler. Er macht klar, dass eine neue Zelle ohne Anschlüsse für die Elektronik um die 4000 Euro kostet. Weil die Brandenburger aber schnell spenden und auf das Konto der Linken 5272 und bei der Lebenshilfe 1295 Euro eingehen, gelingt die Finanzierung für ein neues Exemplar.

Neue Zelle auch am Nicolaiplatz

„Die gespendeten 6567 Euro ermöglichen uns die Installation einer neuen Büchertauschbox an der Jahrtausendbrücke. Das restliche Geld investieren wir für eine neue Zelle, die hoffentlich Mitte des Jahres am Nicolaiplatz stehen wird“, sagt Dirk Michler der MAZ. Noch fehlen dazu etwa 1000 Euro.

Der Achtjährige Adrian Bartoszak vom Hort der Curie-Grundschule wagt sich in die Box und staunt. Neben dem Märchen „Der gestiefelte Kater“ liegen die „Tauchparadiese der Welt“ und Witz-Cartoons im Regal. Er legt das Buch „Fünf Freunde, wie alles begann“ dazu und hofft, dass weitere Kinderbücher folgen.

Start mit 200 Büchern

Zum Start der Box haben Dirk Michler und das Team der Lebenshilfe 200 Bücher aus dem Online-Buchhandel „Schmökerhöker“ organisiert. Dann schließen Bauarbeiter die Elektronik an und befestigen die Zelle mit Gewindestange und Zweikomponentenkleber im Boden.

Brandenburgerin Janett Girbinger läuft vorbei und sieht die Installation. Der Wiederaufbau der Zelle macht sie glücklich. „Lesen regt die Fantasie und Kreativität an und ist gut für die Seele. Ich war vor der Sprengung mehrmals im Monat in der alten Zelle und werde jetzt wieder häufiger reinschauen, um neue Ideen zu sammeln“, sagt die 39-Jährige.

Thriller und Kinderbücher

Doch noch kann sie nicht in die umgebaute Telefonzelle. „Offiziell ist die Zelle zwar eingeweiht. Doch jetzt muss noch der Beton trocknen. Ab Montagvormittag um 09 Uhr können die Menschen in der Box Bücher tauschen, leihen und lesen“, sagt Dirk Michler. Zu Hause liest er aktuell den Thriller „Der Heimweg“ von Schriftsteller Sebastian Fitzek und will das Buch nach der Lektüre in die Box legen.

Jamilo Schwarz ist da schon weiter. Er füllt mehrere Regale und legt ein anderes Werk der Kinderbuchreihe „Fünf Freunde“ dazu. „Sie scheuen keine Gefahren und lösen jedes Rätsel. Und hier in der Tauschbox gibt es viele neue Abenteuer zu entdecken. Deshalb bin ich noch öfter hier“, sagt der Brandenburger.

Von André Großmann