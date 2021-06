Brandenburg/H

Brandenburgerinnen in Sportklamotten strömen aus allen Richtungen auf den Marienberg. Immer der Musik nach. Aus zwei Boxen auf der Freilichtbühne tönt lauter Reggaeton. Am Mittwoch ist die Zumba-Gruppe der „Trend-Sport-Akademie“ (TSA) von Lilly und Doreen Charlet nach der langen Corona-Pause zum ersten Mal wieder zusammengekommen, um zu tanzen.

„Schön, euch zu sehen“, begrüßt Doreen Charlet die 50 Tänzerinnen und Tänzer, die heute auf den Marienberg gekommen sind. Bevor es losgeht, stehen alle in Gruppen zusammen und quatschen, viele haben sich monatelang nicht gesehen. Doreen und ihre Tochter Lilly Charlet haben am Anfang des Lockdowns versucht Online-Kurse anzubieten, aber das wurde nicht so gut angenommen.

Zumba funktioniert nicht online

„Ohne den sozialen Kontakt funktioniert Zumba einfach nicht. Das Lebensgefühl lässt sich nicht über den Bildschirm vermitteln“, sagt Charlet. Die Gruppe hielt trotzdem Kontakt. Viele berichteten, dass ihnen das gemeinsame Tanzen fehle. „Gerade auch für die Psyche. Zumba hat etwas sehr empowerndes“, sagt Charlet.

Die Tänzerinnen und Tänzer auf der Freiluftbühne bringen sich in Formation. Die meisten sind Frauen aller Altersklassen. Vorne links in der Reihe turnen die Jüngsten herum. Aber in der letzten Reihe verstecken sich auch vier Männer. „Ich möchte, dass wir beim Tanzen heute an die Menschen denken, die es während der Pandemie nicht so leicht hatten“, sagt Doreen Charlet bevor das Training startet. „Und jetzt: Springt, tanzt und lasst die Hüften kreisen!“

Die ersten Takte zu „Bailando“ von Enrique Iglesias erklingen. Alle fangen an zu lächeln. Sie wissen was zu tun ist. Die meisten erinnern sich sofort an die Bewegungen, die Lilly und Doreen Charlet vortanzen. Einige johlen und jauchzen zwischendurch vor Freude.

Monatelang durften die Zumba-Fans nicht miteinander tanzen. Am Mittwoch war es endlich wieder soweit. Quelle: Rüdiger Böhme

Zumba kommt ursprünglich aus Kolumbien

Zumba wurde in den 1990ern in Kolumbien entwickelt. Bei der Sportart bewegt man sich zu lateinamerikanischen Rhythmen wie Salsa, Merengue, Samba, Flamenco, Tango oder Mambo. Es gibt keine festen Tanzschritte, sondern es geht mehr darum sich im Fluss der Musik zu bewegen.

Doreen Charlet ist schon seit über 10 Jahren Zumba-Trainerin. „Wir waren eigentlich von Anfang an mit dabei“, sagt sie. Zu Beginn kamen manchmal über 200 Menschen zu den Kursen in die THB-Sporthalle oder ins Paulikloster. „Schon zum ersten Zumba-Kurs kamen 100 Menschen. Alle dachten, dass sei eine Eintagsfliege gewesen“, erinnert sich Charlet. War es aber nicht, immer mehr Menschen ließen sich anstecken.

Lilly und Doreen Charlet haben Bailaro entwickelt

Einige werden heute auf dem Marienberg zwei Stunden durchtanzen. Denn nach der Zumba-Einheit unterrichten Doreen und Lilly Charlet noch eine Stunde Bailaro. Die Trendsportart haben die beiden gemeinsam erfunden. Bailaro ist eine Art Party-Fitness-Workout. „Es ist eine Mischung aus Muskel- und Herz-Kreislauftraining. Aber der Spaß steht hier natürlich auch im Vordergrund“, sagt Charlet. Anders als bei Zumba bekommen die Tanzenden hier aber auch Party-Schlager auf die Ohren.

Mutter und Tochter sind froh, dass sie endlich wieder Kurse geben können. Die meisten finden in kleineren Gruppen drinnen statt, zum Beispiel in der Sporthalle der Nicolaischule oder in der Halle des Bertold-Brecht-Gymnasiums. Auch deshalb war die Veranstaltung auf dem Marienberg unter freiem Himmel etwas Besonderes. Aber die Zumba-Fans kommen bestimmt bald wieder.

Von Lena Köpsell