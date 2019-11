Das sind die fünf Siegerentwürfe für den Brandenburger Packhof

Brandenburg/H

Der Mittelweg des einstigen Buga-Areals Packhof ist die gedachte grüne Linie zwischen einem Park zum Wasser hin und Neubauten in Richtung der Packhofstraße. An ihrem Anfang gleich hinter dem Stadtwerkeparkplatz ist etwa ein Fünftel der bebaubaren Fläche für gewerbliche Nutzer reserviert – etwa ein kleines Hotel, ein paar Restaurants oder kleine Läden beziehungsweise Werkstätten. Die kommenden Wohnhäuser sind maximal drei- bis fünfgeschossig – idealerweise abgestuft: am höchsten in Richtung der bestehenden Häuser. Die Grünflächen auf der anderen Seite des Weges bestehen bestenfalls aus einem Park, aufgelockert durch Themengärten, Ruhezonen, Spielflächen. An der nordöstlichen Spitze – beinahe in Halbinsellage – soll es noch eine Attraktion geben: Das könnte ein Gastronomiepavillon wie auf der Potsdamer Freundschaftsinsel sein oder auch eine Rad- oder Bootsfahrerunterkunft. Jedenfalls ein Solitär auf einer Grünfläche.

Vision als gemeinsamer Nenner

So könnte in einigen Jahren der Packhof aussehen. Diese grobe Vision ist der Konsens, auf den sich ein Werkstattgremium aus Stadtverordneten, Verwaltern und vor allem Stadtplanungsexperten in drei Sitzungen verständigen konnte. Sie haben aus 47 in einer Ideensammlung gewonnenen Entwurfsideen die besten herausgefiltert und daraus den kleinsten gemeinsamen Nenner formuliert.

Alles eine Frage der Größe

Gremiumschef ist der renommierte Stadtplaner und Architekt Heinz Nagler, er spricht am Ende von einer Win-win-Situation, von der die Stadt als Ganzes wie auch die unmittelbaren Anwohner und künftigen Nachbarn profitierten. „Wir sehen das Ganze aus ökonomischer, ökologischer, sozialer und gestalterischer Sicht. Betrachtet werden zudem Fragen der Nutzung, des Eigentums, der Kleinteiligkeit und der Körnung“, sagt Nagler. Übersetzt bedeutet dies, dass beispielsweise neben einem größeren Ensemble durchaus auch ein paar Doppelhäuser stehen könnten. Es sollen nicht nur private Großinvestoren zum Zuge kommen, die Möglichkeit, Eigentum zu erwerben steht neben der zu mieten. Auch Bauherrenkollektive sind denkbar, die gemeinsam etwas schaffen.

Nur 25 Prozent Bebauung

Um eine Vorstellung von der Bebauungsdichte zu ermöglichen, nennt Nagler eine Relation: „Wir gehen von 60 Prozent Grünflächen aus, etwa 25 Prozent Grund werden bebaut.“ Der Rest sind Allgemein- und Verkehrsflächen. Zum Thema Verkehr habe es auch Überlegungen gegeben. Nagler beruft sich lediglich auf die Studie der Ivas-Verkehrsplaner aus Dresden, welche bescheinigt, dass erst etwa 50 Prozent der Verkehrsflächen ausgelastet seien. Leistungsfähig werde das bestehende Netz, wenn die Augustastraße geöffnet und ausgebaut werde. „Es spricht nichts dagegen, über ein intelligentes Mobilitätskonzept nachzudenken: Wollen wir eine normale Verkehrserschließung? Wollen wir ein autofreies Gebiet? Das dürfte eher schwer zu vermitteln sein. Oder nähern wir uns einem autoarmen Kiez?“

Parkhaus heißt Mobilitäts-Center

Es bleibt noch eine Menge Diskussionsstoff, nicht nur bei der Gestaltung. Teilnehmer berichten, dass beispielsweise das Thema eines großen Parkhauses noch lange nicht vom Tisch sei, nur werde es jetzt verbrämend „Mobilitäts-Center“ genannt.

Auch sei immer wieder von einigen Teilnehmern der Runde das Thema eines größeren Hotels an der Nordost-Spitze ins Spiel gebracht worden. Das wurde zwar in der Konsenslösung am Ende verneint, tot dürfte das Thema deswegen aber noch lange nicht sein.

Verwaltung behält Sieger ein

Auch dürfte die Entscheidung, am Montagabend nicht auch gleich die fünf „ Siegerentwürfe“ zu präsentieren, nicht gerade vertrauensbildend sein. Man wolle diese erst „aufarbeiten“ und sie dann im Januar der Öffentlichkeit präsentieren, heißt es aus der Verwaltung.

Kein Bürgerentscheid

Doch klingt das für einige wenig überzeugend. Es wird sich ohnehin kein Entwurf 1:1 durchsetzen. Es sollten nur die besten Ideen herausgefiltert werden, die irgendwann einmal Grundlage für einen Profi-Architektenwettbewerb sein könnten. Jetzt will die Verwaltung die Ideen-Entwürfe erst im Januar öffentlich präsentieren, dabei dürfen sich die Brandenburger noch einmal zu Wort melden, bevor das Werkstattgremium am 10. Februar 2020 abschließend tagt und eine Empfehlung für die Stadtverordnetenversammlung formuliert.

Die Bürgerbeteiligung wird aber nicht im Sinne einer Wahl oder Mehrheitsentscheidung erfolgen, stellt Nagler klar: „Die Mehrheit hat nicht immer recht.“

