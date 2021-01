Brandenburg/H

Es ist der 31. Dezember 2020. Letzter Tag eines Jahres, das sich niemand so ausgemalt haben dürfte. Dieses Jahr, das als „Corona-Jahr“ in die Geschichte eingehen wird, ist für viele geprägt gewesen von Ängsten, Unsicherheiten und Kontaktbeschränkungen. Einschränkungen, die an diesem Tag, der der Partytag schlechthin ist, eine ungewöhnliche Ruhe über die Stadt Brandenburg legen.

Wenig los in den Straßen

Am Morgen und Vormittag herrscht fast Normalität in den halbtags geöffneten Supermärkten. Es bilden sich sogar wie gewohnt Schlangen von Pfannkuchenkäufern vor den hiesigen Bäckereien. Ab dem frühen Nachmittag gibt es jedoch einen ersten Eindruck davon, wie viel anders Silvester dieses Mal wohl aussehen wird. Es sind zwar Spaziergänger unterwegs – häufig Paare und Familien mit kleinen Kindern. Außerdem zieht es etliche Angler bei dem schönen Wetter ans Havelufer. Doch in die Quere kommen sich diese wenigen Menschen wahrlich nicht.

Obwohl Feuerwerksartikel der Kategorie 2 – also Raketen, Böller, Batterien – nicht gekauft werden konnten, knallt es hier und da. Doch kein Vergleich zu Vorjahren, in denen es stetig rumste und Raketen in die Lüfte flogen. Wunderschön leuchtet als Ersatz am Abend die Friedenswarte auf dem Marienberg, die mit einem Farbwechselspiel aufwartet.

Erst in den Abendstunden ab 19 Uhr fällt regelmäßiger Funkenregen vom Himmel. Eine einsame Raketenbatterie auf der Jahrtausendbrücke ist bis dato jedoch die einzige Spur von jenen, die sie zünden. In der Innenstadt ist noch immer nicht viel los.

Gefeiert wird in kleinen Runden

Ab und an huschen lachende Grüppchen von drei bis fünf Personen durch die dunklen Straßen. Auffällig häufig Jugendliche im Ausgehoutfit – mit unbekanntem Ziel. An ihren gewöhnlichen Treffpunkten am Packhof, dem Salzhofufer, der Näthewinde oder dem Neustadt-Markt sammeln sie sich nicht.

Sind Erwachsene unterwegs, dann eher in Paaren oder in Kleinfamilie. Beutel an den Armen lassen erahnen, dass sie irgendwo hin wollen. Einige schlüpfen durch sich öffnende Türen. Viele, so scheint es, verbringen den Abend in kleinen privaten Runden. Wenn sie nicht gänzlich für sich bleiben.

So wie Heidi und Klaus-Dieter Preuß, die dieses Silvester bewusst auf ein Treffen mit Freunden verzichten. Stattdessen gönnen sie sich eine Partyplatte und Salate in der Gaststätte „Zum Elfmeter“ in Nord. Auch um die lokalen Gastronomen zu unterstützen, wie sie sagen.

Die Elfmeter-Betreiber Monika und Ronny Schmidt haben mit ihrem Abhol-Angebot den Nerv der Gäste getroffen. 91 Bestellungen liegen ihnen für die Silvesternacht vor, Neujahr geht es weiter. Die Leute sind dankbar, dass es den Service gibt, merken die beiden. „Es sind viele traurig, dass sie nirgendwo hingehen können“, sagt Ronny Schmidt.

Partystätten im Dunkeln

Normalerweise sieht es in der Gaststätte an Silvester ganz anders aus. Jedes Jahr wird mit bis zu 110 Menschen hier ins neue Jahr gefeiert. „Die Party fürs nächste Jahr ist schon früh wieder ausgebucht“, verrät der Gastronom.

Statt Bier zu zapfen und Sekt auszuschenken, befüllen die beiden dieses Mal To-go-Behälter mit Essen. Am späteren Abend heißt es für sie dann „Fondue und ruhig rein“. Denn: „Morgen früh geht es ja weiter“.

Andere klassische Partylokalitäten in der Havelstadt liegen dagegen völlig im Dunkeln – der Stahlpalast, die Werft oder das Herzschlag etwa – Feiern gibt es 2020 nicht. Dementsprechend rechnen die Taxifahrer am Hauptbahnhof mit geringerem Zulauf als sonst. „Ab 24 Uhr geht es normalerweise richtig los“, erzählt Bodo Stage kurz nach Schichtbeginn. „Ob das heute so sein wird, weiß ja keiner. Und ab 2 Uhr ist sowieso Ausgangssperre.“

Mit Alarm ins neue Jahr

Dennoch füllen sich die Straßen, je näher der Jahreswechsel rückt. Es wird häufiger geknallt und gezündet. Auf dem Weg zur Feuer- und Rettungswache über den Dom und Nord gegen 23.30 Uhr sind hier und da Menschen auf den Bürgersteigen zu sehen, die Raketen steigen lassen.

Zum Spektakel, das die Feuerwehr und der Rettungsdienst jährlich in der Fontanestraße veranstalten, sammeln sich ein Dutzend Schaulustige. Unter ihnen der zwölfjährige Luis Leistner, der das Geschehen mit Hochspannung verfolgt und für die sozialen Medien festhält. „Als klar war, dass heute nicht viel anderes los sein wird, wollte er unbedingt hierher“, erzählt sein Vater.

Als die Wagen um 23.45 Uhr vor die Türen fahren, steigt dann doch die Vorfreude. Nur fünf Minuten später springen einige Rettungskräfte allerdings in drei Fahrzeuge und rasen vom Hof. Eine Rauchmeldeanlage in der Packhofstraße ist los gegangen. Fehlalarm, wie sich zeigt.

Die übrig gebliebenen Einsatzkräfte füllen die Lücken wieder – und als es Mitternacht schlägt, werden sämtliche Signalhörner und Blaulichter angeschaltet, um den Menschen ein gutes neues Jahr zu wünschen.

Auf dem Marienberg ist dann doch was los

Spätestens jetzt wird klar, dass die Brandenburger in ihren Kellern anscheinend einiges an Feuerwerk gebunkert hatten. Denn nun blitzt ordentlich Feuerwerk am Himmel auf. Dort, wo der Überblick am besten ist – auf dem Marienberg –sammeln sich letztendlich hunderte Menschen, um die glitzernde Farbpracht zu bestaunen und das Jahr zu begrüßen.

Sie verteilen sich zunächst gut. Allerdings wird der Abstand irgendwann geringer. Die neu hinzugekommenen, größeren und vielfach jüngeren Gruppen sind lauter und rücksichtsloser. In den ersten Minuten des Jahres 2021 ist es zu diesem Zeitpunkt nicht soviel anders, als in bisherigen Silvesternächten.

Erst auf der Heimfahrt gegen halb eins fällt wieder auf, wie ruhig die Stadt in der eigentlich lautesten Nacht des Jahres wirkt. Bis um 1 Uhr wird sich dieser Eindruck verstärken. Die Stille senkt sich rasch über Brandenburg an der Havel – die Stadt begrüßt das neue Jahr verhalten.

