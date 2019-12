Silvester-Feuerwerk: Brandenburger zwischen Faszination und Böllerverbot

Brandenburg/H

Raketen, Knaller und Lichteffekte sind für Vanessa Simon an Silvester unverzichtbar. „ Feuerwerk gehört zum Start ins neue Jahr. Es soll laut und bunt sein und ist für mich eine Tradition seit meiner Kindheit. Wenn es mir gefällt, kaufe ich es“, sagt die 21-Jährige.

Tipps für ein sicheres Silvester-Feuerwerk Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist in der Havelstadt ausschließlich am 31.12. ab 06 Uhr und bis 01. Januar um 22 Uhr zulässig. Heiko Andert ist diensthabender Schichtführer in der Leitstelle der Brandenburger Feuerwehr. Er empfiehlt, Silvesterknaller nach dem Anzünden sofort wegzuwerfen. Bei Raketen und Batterien rät er zu einem festen Untergrund, der schwer entzündlich ist. Auch das Brandenburger Ordnungsamt hat eine Liste mit Tipps zum Umgang mit Feuerwerkskörpern veröffentlicht. Ordnungsamtschef Michael Schwarz rät, „ausschließlich zugelassene Produkte mit CE-Kennzeichnung“ zu verwenden und aufgedruckte Sicherheitshinweise zu berücksichtigen. Weitere Tipps: Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern muss von einem sicheren Startplatz im Freien erfolgen. In der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen und brandempfindlichen Gebäuden ist das Abbrennen verboten. Feuerwerkskörper sollten bei der Zündung nicht in der Hand gehalten werden, sogenannte Blindgänger dürfen nicht nochmal angezündet werden. Balkone, Terrassen sollten leer geräumt und Fenster sowie Mülltonnen geschlossen gehalten werden. Auch eine Sicherung des Hausbriefkastens kann sinnvoll sein. Tierhaltern wird empfohlen, ihre Tiere in den Räumen oder Ställen zu halten und Maßnahmen zu treffen, um die Stressbelastung für die Tiere zu verringern. Brandenburger werden gebeten, bei Brand- oder Unglücksfällen umgehend den Notruf per 112 zu wählen.

Böller sind out

Die Brandenburgerin und ihr Freund Marc Butzke geben beim Feuerwerksverkauf in der Bauhofstraße 36 um die 200 Euro aus. „Ich freue mich schon darauf, wenn die dunkle Nacht erhellt wird“, sagt Vanessa Simon. Pyrotechniker Sebastian Mikliss sieht, wie seine Kunden Kartons mit Feuerwerk in den Kofferraum ihres Opel Vectra laden.

Der 35-Jährige berät bis zum 31. Dezember Hunderte Brandenburger, sie geben laut Mikliss durchschnittlich 100 Euro für Feuerwerk aus. Die Beliebtheit der Feuerwerksbatterien und Raketen steige und die Verkaufszahl der Böller sinke.

Bis zu 3.000 Euro für Feuerwerk

„Der Trend ist ganz klar. Verbundfeuerwerke mit vielen Effekten für das Auge sind gefragt. Dabei ist sehr unterschiedlich, was die Kunden ausgeben. Von 5 Euro bis 3000 Euro war schon alles dabei“, sagt Mikliss. Für ihn ist Feuerwerk eine „vergängliche Kunst“, die für Lob und Kritik sorgt.

Böllerverbot gefordert

So fordert der frühere Krahner Pfarrer Gerke Pachali ein Böllerverbot. „Es tut mir leid, wenn deutschlandweit in einer Nacht 130 Millionen Euro verballert werden, anstatt etwas Gutes für die Hungernden zu tun“, sagt der 80-Jährige. Für ihn ist das Motto „Brot statt Böller“ auch ein Beitrag zum Tier- und Umweltschutz. Gerke Pachali befürchtet aber, dass das Thema nach Silvester wieder aus den Köpfen der Menschen verschwindet.

Mikliss wünscht sich mehr Sachlichkeit in der Debatte und hält Forderungen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) nach einem Knaller-Verbot für unrealistisch. „Die Feinstaubbelastung ist gering. Auch der Verkauf von Weihnachtsbäumen ist umweltschädlich, hierfür werden Hunderte Millionen Euro ausgegeben“, sagt der 35-Jährige.

Erinnerung an Verletzungsgefahr

Er hofft am Silvesterabend auf gegenseitige Rücksichtnahme und erinnert daran, dass Alkohol und Feuerwerk „keine gute Kombination“ sind. Das sieht auch Heiko Andert so. Der 55-Jährige ist Schichtführer in der Leitstelle der Brandenburger Feuerwehr. Er appelliert an den Verstand und die Vorsicht der Brandenburger.

Auch sei es sehr gefährlich, bereits gezündete Knaller aufzuheben. „Die Verletzungsgefahr ist groß, manchmal reicht schon eine kleine Wärmequelle und ein Blindgänger geht hoch. Wir haben keinen Schnee, keinen Regen, die Gefahr lauert an jeder Ecke“, sagt Andert. Er empfiehlt, Knaller nur einmal anzuzünden und dann so „schnell wie möglich“ wegzuwerfen.

Medizinerin warnt vor Experimenten

Wiebke Weiland ist die Chefärztin der Notaufnahme im städtischen Klinikum. Sie hofft, dass kein Brandenburger mit Knallern und Schwarzpulver experimentiert. „Ich erinnere mich, wie sich ein junger Mann erhebliche Verletzungen an der Hand zuzog, weil er an einem neuen Böller bastelte.“

Mehr Patienten in der Notaufnahme

Am Neujahrsmorgen 2019 waren zwischen Mitternacht und 9 Uhr mit 28 Patienten deutlich mehr Menschen ins Klinikum eingeliefert wurden, als sonst mit 17 Personen im gleichen Zeitraum. Während in der Silvesternacht 2017/2018 noch 39 Patienten in das städtische Klinikum eingeliefert wurden, erhöhte sich diese Zahl in der Silvesternacht 2018/2019 auf 45.

Wiebke Weiland hofft, dass die Menschen in der Havelstadt gesund in das neue Jahr starten und Mitarbeiter der Notaufnahme einen Dienst ohne Probleme erleben. „Wenn andere feiern gehen, machen sie ihren Dienst.“

Sebastian Mikliss wünscht sich, dass die Brandenburger gegenseitig aufeinander achten. Er verkauft auch im nächsten Jahr Silvester-Feuerwerk. „Einige mögen es, andere nicht. Wichtig ist aber, dass alle gesund bleiben“, sagt der 35-Jährige und blickt auf seine Raketen.

Von André Großmann