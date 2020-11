Brandenburg/H

In den Niederlanden bleibt es an Silvester still. Um Kliniken und medizinisches Personal in der Corona-Krise zu entlasten, hat die Regierung den Verkauf und Gebrauch von Feuerwerkskörpern in diesem Jahr verboten. Auch in Berlin wird ein generelles Böllerverbot zum Corona-Jahreswechsel diskutiert.

Am Dienstag einigten sich die Ministerpräsidenten der Länder auf einen Kompromiss beim Thema Feuerwerk: Grundsätzlich bleibt die private Silvesterknallerei laut dem Beschluss auch in diesem Jahr erlaubt. Auf belebten öffentlichen Plätzen und Straßen soll Feuerwerk aber untersagt werden, um Gruppenbildungen zu vermeiden. Die Gemeinden sollen festlegen, wo solche Verbotszonen eingerichtet werden. Kommt nun auch in Brandenburg an der Havel ein Böllerverbot?

Endgültige Entscheidung von Bund und Ländern am Mittwoch

Die Stadtverwaltung wolle der gemeinsamen Beratungen der Bundesländer mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) am Mittwoch nicht vorgreifen, wie Angelika Jurchen, Pressesprecherin der Stadt Brandenburg an der Havel, mitteilt. „Wir warten ab, wie sich Bund und Länder einigen und werden dann entscheiden“, so Jurchen.

Die CDU-Fraktion der Brandenburger Stadtverordnetenversammlung (SVV) lehnt ein Verbot von privatem Silvesterfeuerwerk ab. Das Klinikum der Stadt sei mit etwaigen Verletzungen aus dem Umgang mit Feuerwerkskörpern „nicht übermäßig belastet“, sagt der Fraktionsvorsitzender Jean Schaffer. Ein kausaler Zusammenhang zwischen privatem Feuerwerk und einer dadurch bedingten Mehrbelastung der Klinik in der Pandemie bestehe seiner Meinung nicht.

In der SPD gehen die Meinung zum Thema Böllerverbot auseinander, wie die Fraktionsvorsitzende Britta Kornmesser mitteilt. Sie selbst sehe „ein Verbot, das mit der Pandemie begründet wird, skeptisch“. Es sei klar, dass in diesem Jahr keine großen Silvesterfeiern und Menschenansammlungen stattfinden könnten. Allein deshalb, glaubt Kornmesser, werde es ein ruhiger Jahreswechsel werden, „auch für die Rettungsdienste“.

AfD : „ Böllerverbot ist purer Aktionismus“

Die Freien Wähler appellieren an das Verantwortungsbewusstsein Einzelner. Das Staatsmodell des Grundgesetzes gehe nicht von einem „Obrigkeits- oder Verbotsstaat“ aus, sagt Fraktionsvorsitzender Dirk Stieger. Die Durchsetzung eines solchen Verbotes würde sich zudem schwierig gestalten. Seine Fraktion setze auf „freiwilligen Verzicht, getragen aus der Überzeugung, einen gemeinsamen Beitrag zu leisten die nächsten schwierigen Wochen und Monate gut zu überstehen.“

Die AfD spricht sich klar gegen ein Verbot von privatem Feuerwerk aus. „Durch teils unsinnige und oft auch kaum nachvollziehbare Maßnahmen ist den Bürgern in den letzten Monaten viel abverlangt worden“, sagt Fraktionsvorsitzender Axel Brösicke. Das Vertrauen in die Entscheidungen der Politik sinke seit Wochen in der Bevölkerung. Ein Böllerverbot sei aus Sicht seiner Partei „purer Aktionismus“. Die Auslastung der Kliniken sowie die Unfallstatistiken der vergangenen Jahre zu Silvester würden keinen Grund zu der Annahme geben, die Krankenhäuser könnten durch privates Feuerwerk überlastet werden.

Grüne: „Stehen Böllerei grundsätzlich skeptisch gegenüber“

Die Grünen-Fraktion ist die einzige, die sich klar für ein Verbot von Silvesterfeuerwerk ausspricht: „Wir als Grüne stehen der privaten Böllerei grundsätzlich und nicht erst seit Corona aus Gründen der Feinstaubbelastung und des Schutzes der Natur skeptisch gegenüber“, sagt Grünen-Fraktionsvorsitzende Martina Marx. Erst vor Kurzem ist ein von den Grünen angestrebtes lokales Böllerverbot auf dem Marienberg am Widerstand der SVV gescheitert. Marx appelliert an die Eigenverantwortung der Brandenburger. Jeder müsse sich fragen, ob Böllern „in Zeiten der Pandemie die richtige Entscheidung ist.“

Das Klinikum Brandenburg teilt auf Anfrage mit, dass in den vergangenen Jahren an Silvester im Schnitt acht bis zehn Patienten wegen Unfällen mit Feuerwerkskörpern in der Notaufnahme behandelt werden mussten. Am Samstag vermeldete das Krankenhaus, keine weiteren Covid-19-Patienten mehr aufnehmen zu können. Zu einem generellen Verbot von Böllern und Raketen möchte sich die Klinikleitung nicht äußern, allerdings sagt der Sprecher des Klinikums: „Wir wünschen uns einen verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwerkskörpern.“

