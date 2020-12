Silvester mit Tieren: Wie man ängstliche Vierbeiner am besten schützt

Brandenburg/H

„Ich selbst finde Feuerwerk sehr schön. Aber nicht für meine Hunde!“ Anne Neumann, Hundetrainerin und -besitzerin in Brandenburg an der Havel, weiß, dass die Silvesterknallerei manche Tiere in Angst und Schrecken versetzt. Zwar reagieren nicht alle Vierbeiner gleich, aber für einige ist die enorme Geräuschkulisse gepaart mit merkwürdigen Blitzen und Brandgeruch durchaus die Hölle.

Manche Hunde empfinden panische Angst

Drei Kategorien zählt Anne Neumann unter den Hunden auf. „Einige zeigen, es ist ok, einige haben Angst, die sie aber kontrollieren können, und einige haben wirklich unkontrollierte, panische Angst“, beschreibt sie. „Das ist dann nicht schön. Sie zeigen alle Anzeichen von Stress“, so Neumann und zählt auf: „Völliges Erstarren, Zittern, Erbrechen, Harn und Kot verlieren, Hecheln oder Speicheln“. Für diese Hundetyp reiche es sogar, wenn das Feuerwerk weit weg sei, weiß die Expertin.

Hundetrainerin Anne Neumann mit ihren Hunden. Quelle: JACQUELINE STEINER

„Man kann das bedingt über das Jahr trainieren“, so Neumann – über Entspannungs- oder Desensibilisierungstechniken etwa. Aber ganz weg geht die Panik mit Sicherheit nicht.

Neumann hat einige Tipps für Hundebesitzer parat. Die gängigsten: Fenster und Türen schließen und die Räume verdunkeln, vertraute Geräusche wie den Fernseher etwas lauter stellen, vormittags einen langen Spaziergang machen, damit der Lauf abends nicht sein muss. „Klassische Musik wirkt beruhigend“, erzählt die Hundetrainerin zudem.

Außerdem gut: „Hunde mit Dingen beschäftigen, die sie müde machen. Damit sie müder sind, wenn die Zeit näher rückt“. Hundebesitzer können ihre Tiere etwas kauen lassen, ihnen verstärkt Suchspiele und Denkaufgaben anbieten.

Nähe und Sicherheit geben

„Wichtig ist, selbst Ruhe auszustrahlen und Nähe und Sicherheit zu geben“, sagt Anne Neumann. Das geht zum Beispiel, indem dem Hund ein Rückzugsort angeboten oder eine Höhle gebaut wird. Gegebenenfalls sucht er sich aber auch selbst einen Unterschlupf. Körperliche Nähe hilft einigen Hunden: sie zu halten, vielleicht auch Wickeltechniken oder enge T-Shirts anzuwenden. All diese Überlegungen sind abhängig davon, was der Hund kennt und mag, fügt Neumann hinzu. „Man sollte nichts Neues zu Silvester anfangen. Das ist ein zusätzlicher Stressfaktor“, betont sie.

Bei extrem verängstigten Hunden helfen durchaus Medikamente. „Aber nichts mit Acepromazin“, sagt die Hundetrainerin. Studien hätten ergeben, dass diese nur lähmen, aber die Angst bestehen bleibt. Die Hundetrainerin empfiehlt Sileo oder Benzodiazepine.

„Einer meiner Hunde bekommt Eierlikör“, erzählt sie. „Eigentlich ist Alkohol ein giftiges Lebensmittel. Aber die Dosis macht das Gift.“ Es soll nur ein angesäuselter Entspannungszustand erreicht werden, führt Neumann aus und verweist auf den Ulmer Tierarzt Ralph Rückert, der auf seiner Internetseite Dosierungsempfehlungen gibt. Die Alkoholgabe muss Ausnahme sein.

Hunde am besten abends drin lassen

Wer das Feuerwerk draußen sehen will, weil er seinen Hund als tapfer genug einschätzt, sollte diesen nicht mit raus nehmen, macht Anne Neumann zudem klar. „Vor allem junge Hunde nicht.“ Denn die würden von der neuen Situation mit Brandsätzen, Blitzen und plötzlichen Geräuschen völlig überfordert. „Die finden dafür keine Lösung. Egal, was sie tun, es wird nicht aufhören.“ Das könne langfristige Ängste auslösen.

Wer dennoch sein Tier mit vor die Tür nehmen will, zu dem sagt die Fachfrau: „Immer sichern und anleinen. Auch nicht ängstliche Hunde können sich erschrecken.“ Sie erzählt: „Silvester ist die Zeit, wo die meisten Hunde gesucht werden“. Weil sie die Flucht ergriffen haben.

Für Neumann selbst ist es aber ein No-Go, ihre Tiere einer solchen Situation auszusetzen. „Bei mir ist ein Hund ein Familienmitglied. Wenn es dem schlecht geht, bleibe ich da. Ich bin für den Hund da, gebe Schutz und Geborgenheit“.

Bei Pferden Ställe und Koppeln kontrollieren

Das sagt Peggy Gerlach auch über den Umgang mit Pferden in der Silvesternacht. Die Kirchmöseranerin hält drei Ponys auf einem Gelände bei Viesen / Mahlenzien, bietet mit ihnen Coachings an. Grundsätzlich schätzt sie Pferde als nicht so ängstlich in Hinblick auf Feuerwerk ein, rät aber dennoch dazu, einen Blick auf das Geschehen zu haben. „Wir werden draußen sein, weil ich nicht weiß, wie der Jüngste reagiert“, erzählt sie.

Pferdenärrin Peggy Gerlach wird an Silvester auf jeden Fall bei ihren Tieren sein, um zu gucken, wie sie - allen voran Nachwuchs Django - reagieren. Quelle: privat

Von anderen Pferdehaltern weiß Peggy Gerlach, dass sie bestimmte Maßnahmen ergreifen, um ihre Tiere zu beruhigen. „Viele lassen Licht in den Ställen an. Einige sedieren die Tiere leicht. Manche machen laut das Radio an –auch schon Tage vorher.“

„Fressen beruhigt“, erzählt die Pferdenärrin zudem. „Die Heuraufe ordentlich voll machen oder was zum Knuspern geben.“

„Am besten vor Ort sein und kontrollieren“, ist jedoch ihr wichtigster Tipp. Nicht nur, um zu schauen, ob etwa Zäune bei einer möglichen Panik dicht sind, sondern auch um um die Knaller im Blick zu haben. „Man sollte das Brandrisiko nicht vergessen“, so Gerlach. Die Feuerwerkskörper können ins Stroh fallen und sich schnell entzünden.

Außerdem müsse verhindert werden, dass Knaller in der Nähe der Pferde landen. Peggy Gerlach plädiert daher vor allem für Rücksichtnahme und Weitblick bei jenen, die Feuerwerk abschießen. „Gerade im ländlichen Raum sollte man gucken, wo man ist und dass da nichts passieren kann“, sagt sie.

Von Antje Preuschoff