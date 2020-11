Silvesterkarpfen schon in Sicht: Die Reckahner fischen ihre Teiche ab

Reckahn

Das Jahr neigt sich dem Ende. In Reckahn ist es also Zeit für eine alte Tradition. Dieser Tage hat Wolfgang Dietz, unterstützt von Freunden, begonnen, die Karpfen aus seinen Teichen abzufischen. Der Inhaber der Teiche Reckahn GmbH holte mit seinen Helfern Hans-Jürgen Voigt und Jörg Blobel etwa 50 Karpfen aus jedem Teich. Die Tiere werden in der nächsten Zeit in kleineren Teichen, sogenannten Halterbecken, gehältert. „Damit verlieren die Karpfen ihren Modergeschmack, den sie hätten, würden wir die Fische gleich aus den großen Teichen anbieten“, so Dietz. Die kleinen Teiche werden mit frischem Wasser aus der Plane versorgt. So kann dreimal täglich das Frischwasser zugeführt werden, damit der Modergeschmack verschwindet.

Zur Galerie Das alljährliche Abfischen der Karpfen findet aktuell in Reckahn statt. Die MAZ war dabei und hat ein paar kapitale Fische gesichtet.

Dietz bewirtschaftet in seinem Betrieb sechs Teiche. „Wir arbeiten inzwischen total extensiv, das bedeutet, wir füttern nichts zu,“ erklärt er. Regelmäßig müssen die Karpfen, entsprechend ihres Wachstums, in andere Teiche umgesetzt werden, bis aus den eineinhalb Kilogramm leichten Jungfischen bis zu zwölf Kilogramm schwere Silvesterkarpfen werden. In den Teichen befinden sich insgesamt bis zu 500 Karpfen, die aber auch sehr oft Beute ihrer natürlichen Feinde werden.

So bleiben am Ende etwa 200 Karpfen übrig, die in den Verkauf kommen. „Die Kormorane fressen uns fast die Hälfte der Fische im Laufe der Zeit weg, aber es gibt auch andere Feinde,“ berichtet Wolfgang Dietz. Denn nicht nur Karpfen sind in den Teichen zu finden. Hecht, Barsch, Schlei, Plötze oder auch Aal finden sich immer wieder in den Gewässern. Grund dafür ist die Wasserzuführung aus der Plane, die die Fische einspült. Die werden mit verarbeitet, wenn sie groß genug sind oder werden selbst Beute für die tierischen Jäger.

Vor 16 Jahren hat Wolfgang Dietz mit seinem Vater Joachim den Betrieb aufgebaut und die Teiche bewirtschaftet. Früher waren es elf Teiche, die für die Festtagskarpfen sorgten. Das hat sich inzwischen halbiert. Ebenso sind auch nicht mehr so viele Leute dabei, die mit Netzen die Karpfen einfangen. Heute wird das Wasser aus den Teichen abgelassen und die Karpfen mit dem Kescher kurz vor dem Ablassschieber abgefischt. „Der Aufwand ist zwar noch groß, aber lange nicht mehr mit früher vergleichbar,“ sagt Dietz.

Nach dem Abfischen ist vor dem Einsetzen. In den nächsten Wochen haben die Teiche Zeit sich zu erholen, bevor im Januar und Februar wieder Jungkarpfen eingesetzt werden können.

Zum Start holten Wolfgang Dietz und seine beiden Helfer Hans-Jürgen Voigt und Jörg Blobel etwa 40 Karpfen aus dem ersten Teich. Das sind gut 180 Kilogramm. Diese und die weiteren Karpfen sind dann jeweils am 23. und 30. Dezember, immer von 9 bis 16 Uhr, im Reckahner Gewerbehof 12 erhältlich. „Für den Verkauf bei uns werden wir ausreichend Hinweisschilder aufstellen, aber die meisten unserer Kunden wissen, wo sie uns finden können,“ so Wolfgang Dietz.

Von Rüdiger Böhme