Brandenburg/H

Ein Mann hat am Donnerstagnachmittag im Sozialamt in Brandenburg an der Havel für Aufregung gesorgt. Der 35-Jährige weigerte sich, die Behörde im Stadtteil Hohenstücken zu verlassen. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Demnach wollte der Mann trotz mehrfacher Aufforderung durch die Mitarbeiter des Amtes nicht aus dem Gebäude gehen. Er weigerte sich und wollte bleiben. Warum er das tat, und ob der Mann betrunken war, ist nicht bekannt. Vermutlich wollte er wohl provozieren. Die Sachbearbeiter waren schließlich so genervt, dass sie die Polizei um Hilfe baten. Das war gegen 16 Uhr.

„Die herbeigerufenen Polizeibeamten konnten den Querulanten vor Ort antreffen und seine Identität feststellen“, berichtete ein Polizeisprecher. Dann erlebten die Polizisten eine Überraschung. „Hierbei wurde bekannt, dass der Herr mit Haftbefehl gesucht wird“, berichtete der Sprecher weiter.

Die Beamten nahmen den 35-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Über den Grund für den Haftbefehl machte der Sprecher keine Angaben. Gegen den Mann sei ein Ermittlungsverfahren zum Straftatbestand des Hausfriedensbruches eingeleitet worden, erklärte er.

Von hms