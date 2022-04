Ziesar

So etwas hat es seit der Wende nicht gegeben. Weil eine Mehrheit der Abgeordneten fehlte, konnte die Stadtverordnetenversammlung am Dienstag erstmals keine Beschlüsse fassen. Nach einer guten Viertelstunde vergeblichen Wartens musste Ziesars Bürgermeister Dieter Sehm (SPD) die Sitzung schließen.

„Ich bin unangenehm überrascht. Seit 1990 bin ich Abgeordneter, doch eine Beschlussunfähigkeit habe ich noch nicht erlebt.“ So blieb das Stadtoberhaupt auf einem von drei Geburtstagsblumensträußen sitzen. Dieser war für Thomas Kreissl von der Fraktion Freie Bürger und Bauern (FBB) als nachträglicher Glückwunsch gedacht.

CDU und FBB in Ziesar fehlten

Auffällig an der geplatzten Sitzung im Glassaal der Burg: Neben Kreissl fehlten die beiden anderen Mitglieder seiner Fraktion: Mathias Laube und Mario Grewatsch. Auch die CDU-Fraktion mit ihren drei Mitgliedern glänzte durch Abwesenheit. Der inzwischen parteilose Abgeordnete Bernd Gobel blieb der Sitzung ebenfalls fern. Gobel glaubt den Grund für das Dilemma zu kennen: „Wenn der Bürgermeister einen Termin ansetzt, obwohl wichtige Personen im Urlaub sind, dann kommt es eben dazu.“

Ziesars Bürgermeister Dieter Sehm. Quelle: Frank Bürstenbinder

In der aus fünf Personen bestehenden SPD-Fraktion unter Vorsitz von Dietmar Varchmin gibt es eine andere Sicht auf die Dinge. Deren Mitglieder waren fast vollständig anwesend. Eine Ausnahme bildete Simone Bab. Die Köpernitzer Ortsvorsteherin nahm zur selben Zeit an einer Informationsveranstaltung zum Trinkwasser-Ausbau in ihrem Dorf teil. Bürgermeister Sehm kann eine Termindiskussion nicht verstehen: „Im Hauptausschuss haben wir uns einmütig auf den 12. April verständigt“, so Sehm. Plötzlich hagelte es Absagen von CDU und FBB aus „wichtigen“ oder „dienstlichen Gründen“. Alles Zufall?

Sitzung in Ziesar neu angesetzt

Richtig ist: Kämmerin Gabi Tischer, die Details zum Haushalt 2022 hätte erläutern können, ist im Urlaub. Dafür stand die stellvertretende Amtsdirektorin Eva Friedrich zur Beantwortung von Fragen bereit. Nun wird die Sitzung für den 26. April neu angesetzt. Dann geht es neben dem Etat unter anderem noch einmal um den geplanten Windpark Buckau/Köpernitz sowie um den Beitritt zum Tourismusverband „Fläming“.

Von Frank Bürstenbinder