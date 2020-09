Skandinavisches Design: So startet der neue Laden „Bellas Herzenssachen“ in der Hauptstraße

Brandenburg/H

Die Liebe zur Natur und nachhaltiges Design inspirieren Isabel Gabei. Die 26-Jährige arbeitet an neuen Wohnideen und eröffnet deshalb in der Hauptstraße 39 den Laden „Bellas Herzenssachen“.

Zur Galerie Skandinavisches Design gehört zur Philosophie vom neuen Laden „Bellas Herzenssachen“. Das Geschäft eröffnet am 10. September, die MAZ zeigt Bilder der Vorbereitungen.

Nachhaltige Produkte für die Wohnung

„Bei uns gibt es alles, was das Zuhause schöner macht: Skandinavisches Design, vereint mit Schlichtheit, Gemütlichkeit und das ohne dabei kitschig zu wirken. Unsere natürlichen Materialien sind langlebig und vielfältig kombinierbar. Diese Verbundenheit zur Natur erdet mich und wenn ich dieses Gefühl in die Wohnung transportiere, fühle ich mich wohl“, sagt die 26-Jährige.

Besucher finden im neuen Geschäft Dekoartikel und Alltagsgegenstände wie Soja-Duftkerzen, mundgeblasene Vasen aus recyceltem Glas, handgeschnitzte Holzkochlöffel und Decken aus Bio-Baumwolle.

70 Quadratmeter Verkaufsfläche

Auf 70 Quadratmetern Verkaufsfläche liegen Töpfe, Laternen und Geschenkideen für den Geburtstag und die Weihnachtszeit in den Regalen. Zusätzlich hat das Team hinter der Ladentheke noch ein 50 Quadratmeter großes Lager. Isabel Gabei merkt, wie interessiert die Havelstädter die Veränderungen im ehemaligen „Game Store & Technik An- und Verkauf“ wahrnehmen.

„Jeden Tag laufen viele Brandenburger an unserem neuen Laden vorbei. Sie drücken ihre Nase ans Schaufenster und sehen hinein, weil sie wissen wollen, was hier passiert. Das kann ich verstehen und ich freue mich auf die Besucher“, sagt Isabel Gabei.

Blog mit 30.000 Lesern

Aktuell gehören mehr als 250 Artikel zum Sortiment des Unternehmens. Mit ihrem Laden geht Isabel Gabei den nächsten Schritt in der Entwicklung von „Bellas Herzenssachen“. Ihr Projekt begann im Jahr 2014. Damals veröffentlichte sie den gleichnamigen Blog, den heute mehr als 30.000 Menschen im Monat lesen.

Inspiration aus Schweden und Norwegen

Im Dezember 2019 startet sie ihren Onlineshop, jetzt folgt der Laden im Zentrum der Havelstadt. Doch warum hat sich die Lehninerin für diesen Standort entschieden? „ Brandenburg an der Havel ist so eine schöne Stadt und Potsdam schon etwas überlaufen. Ich bin froh, dass wir uns selbst verwirklichen können und das skandinavische Lebensgefühl hier herbringen“, sagt die 26-Jährige.

Landschaften in Norwegen und der skandinavische Baustil geben ihr neue Kraft und Kreativität, deshalb hat sie in Lehnin ein Schwedenhaus gebaut. Die Unternehmerin ist neu in der Havelstadt und freut sich auf die Zusammenarbeit mit anderen Geschäftspartnern.

Pläne für Workshops

Sie plant nachhaltige Workshops, in denen Gäste Seife und Bienenwachstücher herstellen. Isabel Gabei denkt auch über die Kooperation mit einer Brandenburger Behindertenwerkstatt nach. „Wer kleine Handwerkskunst super findet, die nachhaltig produziert wird, sollte sich auf jeden Fall bei uns melden“, kommentiert Isabel Gabei.

Neue Ideen setzt sie nur um, wenn die Umwelt nicht leidet. Zum Beweis zeigt sie einen geflochtenen Korb aus Marokko. „Ich habe mehrere Wochen recherchiert und vorab geprüft, ob der Artikel unter fairen Bedingungen entstanden ist. Es ist mir wichtig, dass niemand ausgebeutet wird“, sagt die Unternehmerin.

Dann stellt sie klar, was „Bellas Herzenssachen“ vom schwedischen Einrichtungskonzern Ikea unterscheidet. „Wir verzichten komplett auf Plastik und bieten keine Möbel an, bei uns geht es persönlicher zu“, sagt die 26-Jährige.

Flucht vom Alltag

Weil die Eröffnung naht, sind Isabel Gabei und ihr Vater Siegmar täglich im Laden. Sie entfernen orangene Farbe an den Wänden, die jahrelang zum Design der Vorgänger gehört hat. Jetzt setzen die neuen Inhaber auf skandinavisches Weiß.

Während Ingenieur Siegmar Czichanowski Kabel verlegt und die Elektrik prüft, arbeitet seine Tochter Isabel an der Dekoration. „Wir schaffen hier mit Liebe einen kleinen Ort, in dem man viel Schönes entdecken und kurz vom Alltag abschalten kann“, sagt Isabel Gabei und plant die nächsten Projekte.

„Bellas Herzenssachen“ öffnet Donnerstag, den 10. September um 11 Uhr. Infos: https://bellasherzenssachen.de/

Von André Großmann