Brandenburg/H

„Wir nehmen diese Entscheidung zur Kenntnis, dass die SPD-Mitglieder sich mit einem knappen Ergebnis dafür entschieden, mit der CDU und den Freien Wähler zusammenzuarbeiten“, teilen die Vorsitzenden der Fraktion und der Partei „Die Linke“ mit.

„Aus eigener Erfahrung bleibt bei uns aber Skepsis hinsichtlich der Festigkeit dieses Bündnisses, gerade im Hinblick darauf, dass der Hauptverhandlungspartner anscheinend die CDU-Kreisvorsitzende war und nicht der Oberbürgermeister“, heißt es im Schreiben weiter, das René Kretzschmar, Claudia Sprengel, Heike Jacobs und Andreas Kutsche unterzeichnet haben.

Die „eigene Erfahrung“ mit der CDU-Kreisvorsitzenden Dietlind Tiemann ist das Trauma der Linken. Vor acht Jahren hatte sich die Linke auf eine Zusammenarbeit mit der CDU eingelassen. Wie jetzt bei der SPD, war die Entscheidung knapp und zerriss in der Folge die Partei.

Wie jetzt auch, verlangte die CDU damals für die Gewährung eine Beigeordneten der Linken einen Spitzenposten im Rathaus. So bekamen die Linken Wolfgang Erlebach und die CDU schickte ihren Kreisvize Jan Penkawa ins Rathaus. Jetzt darf wohl SPD-Chef Daniel Keip Beigeordneter werden.

Martina Marx und Ralf Krombholz. Die beiden grünen Stadtverordnete hätten auch mit der CDU und der SPD zusammengearbeitet. Quelle: Heike Schulze

Die CDU will einen zusätzlichen Beigeordnetenposten für sich, der auch Kämmerer sein soll. Man begrüße, dass die SPD weiterhin mit allen demokratischen Parteien zusammenzuarbeiten wolle, schreiben die Linken. Aber die Schaffung einer neuen Stelle bringe den Bürgern gar nichts, meinen die Linken und sei „nur ein Machtsicherungsinstrument der CDU.“

Dies werde einer der Punkte sein, an dem sich die SPD messen lassen muss. Es sei an Klagen erinnert, die die SPD gegen frühere Beigeordnetenbesetzungen geführt haben. 2014 hatten die SPD versucht Erlebachs Berufung per Klage zu verhindern, weil es nur um einen politischen Deal ging.

„Gegenteil der Bestenauslese“

Der damalige SPD-Mann Dirk Stieger sagte damals: Die SVV-Mehrheit dürfe nicht vor der Ausschreibung eine „Absprache auf einen Bewerber treffen und das Gebot der Bestenauslese aushebeln.“ Geschwätz von gestern? Schon lange bevor feststand, dass CDU, FW und SPD koalieren würden, standen die Namen der Beigeordneten schon fest. Auch der des FW-Kandidaten Uwe Freimuth, bei denen Stieger jetzt Politik macht.

Erinnert wird auch an die Wiederwahl von Steffen Scheller ins Amt des Bürgermeisters unter Dietlind Tiemann. Diese Wahl Schellers bezeichnete Stieger als „politischen Offenbarungseid.“ Schellers Wiederwahl würde zeigen, dass das Prinzip der „Bestenauslese“, auf das „der Gesetzgeber hier vertraut“, in Brandenburg gar nichts wert sei.

Grüne warten ab

Das ist auch bei den Grünen noch gut in Erinnerung. Die bedauerten jetzt die Entscheidung der SPD, als Mehrheitsbeschaffer für die CDU zur Verfügung zu stehen. Die Fraktionschefin der Grünen Martina Marx meint: „Wir sind sicher nicht am Boden zerstört. Wir lehnen uns zurück und schauen mal, was die großen Worte der SPD wert sind.“ Man befürchte aber, es werde der SPD so ergehen, wie zuvor den Linken.

Im Vorfeld hatte die SPD deutlich gemacht, ein vierter Beigeordneter sei mit ihnen nicht machbar. An der Entscheidung darüber in der SVV werde man ablesen können, was Glaubwürdigkeit der SPD noch bedeute, sagt Martina Marx. Aus der CDU gab es am Donnerstag noch keine Reaktionen. Für den Abend hatte hat sich der Kreisvorstand zu einer Sitzung verabredet. OB Scheller bezeichnete die SPD-Wahl als gut und betonte, dass es noch keine Entscheidung darüber gäbe, ob nun das Haus unter seiner Führung von drei oder vier Beigeordneten geleitet werde.

Von Benno Rougk