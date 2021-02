Skilanglauf durch die Altstadt von Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Auch wenn so gut wie kein Auto unterwegs ist: Der Mann schaut an der Kreuzung am Parduin nach links und nach rechts, dann erst greift er in die Stöcke und gleitet hinüber – von der Bäcker- in die Rathenower Straße. Skilanglauf am verschneiten Sonntagvormittag mitten in Brandenburg an der Havel.

Am Vormittag nutzten einige Paare und Familien das Winterwetter für einen Spaziergang oder kleine Rodeltouren. Besonders die Kinder, gut verpackt, hatten ihren Spaß, durch die Schneewälle am Straßenrand zu toben. Kleine Wälle, die Hausbesitzer von den Gehwegen an den Bordstein geschippt hatten.

Von Heiko Hesse