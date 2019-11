Brandenburg/H

Eine 22 Jahre alte Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag mit ihrem Skoda in der Wilhelmsdorfer Straße in Brandenburg an der Havel auf einen Opel aufgefahren. Dessen ebenfalls 22 Jahre alte Fahrerin hatte verkehrsbedingt an der Kreuzung zum Zentrumsring anhalten müssen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Beide Frauen bei Unfall verletzt

Beide Frauen wurden demnach bei dem Unfall verletzt. „Während der Unfallaufnahme klagten die beiden 22-jährigen Fahrzeugführerinnen über Kopfschmerzen“, berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz. Sie hätten jedoch keine ärztliche Behandlung am Unfallort benötigt, erklärte er.

Sachschaden an beiden Autos

An den beiden Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Der Verkehr war laut Bergholz „nur bedingt beeinträchtigt“. „Er konnte auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeirollen“, so der Polizist. Der Zusammenstoß hatte sich gegen 17 Uhr ereignet, in der besten Feierabendzeit.

Von hms